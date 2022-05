Drámai a helyzet a háború sújtotta ukrán ingatlanpiacon, miután lakást alig akar bárki vásárolni, nem meglepő, hogy a négyzetméterárak összeomlottak. A bérleti piac is nagyot zuhant, de itt még akad némi kereslet - írja az ukrán Espresso.TV.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A pár hónapja még virágzó fővárosban, Kijevben vagy Lvivben is padlóra kerültek az ingatlanárak, de nem akad egyetlen befektető sem aki vásárolni merne, hiszen ki tudja mikor, hova csapódik be egy újabb orosz rakéta. Az eladók 20-30 százalékkal olcsóbban kínálják a lakásaikat a békeidőkhöz képest, Kijev külvárosban például egy újépítésű egyszobás lakást 44 ezer euróért kínálnak eladásra, de a főváros egyik kerületében már 37 ezerért lehet lakást venni. Sokan számítottak arra, hogy az Ukrajna keleti részeiről menekülők, az ország nyugati részében vásárolnak vagy bérelnek majd ingatlan. Ez a háború kitörése utáni hetekben így is volt, hiszen a Kijevből menekülők elárasztották a nyugati országrészt, a kárpátaljai városokat.

Lvivben például egy egyszobás lakásért 800-1000 eurót is kifizettek egy hónapra.

A Kárpáti Igaz Szó akkor még arról írt, hogy a Kárpátalját elárasztó menekültáradat napok alatt átrendezte az ingatlanpiacot, és ebből egyesek hatalmas hasznot húztak. A megyében pár nap alatt gyakorlatilag elfogytak a bérelhető szálláshelyek, Ungváron és a nagyobb városokban havi ezer dollár alatt képtelenség volt albérlethez jutni, de falun is több száz dollárt fizetnek egy-egy ideiglenes otthonért.

Az oroszok visszavonulásával a menekültek is visszatérnek Kijevbe, vagy más településekre, így jelenleg már alig akad érdeklődő a bérleti piacon – idéz egy helyi ingatlanpiaci szakértőt az Espresso.TV.

A fővárosba sem lett jobb a helyzet, hiszen pár hónapja még havi 500 euróért kiadott luxusingatlan jelenleg havi 250 eurórért sem talál bérlőre.

Az ingatlanközvetítő szerint az ingatlanpiac nagyjából 40 százalékkal zsugorodott, aminek az is az oka, hogy egyre többen, - elsősorban azok akiknek több háza, lakása van – azért dobják piacra ingatlanjaikat, hogy az így kapott összegből Lengyelországban, Csehországban vagy Spanyolországban vegyenek lakást.

Ront a helyzeten, hogy a hadiállapot kihirdetésével lehetetlenné vált a hivatalos ügyintézés, bár mára javult valamelyest a helyzet, továbbra is sok a megkötés. Május elejétől újra hozzáférhetővé vált az ingatlanjogok állami regisztere Ukrajna békésebb területein helyreállt a hozzáférés a nyilvántartásokhoz, valamint néhány közjegyzői tevékenység is elérhetővé vált, de továbbra is elég szigorú a szabályozás.