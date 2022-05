Egyre több felhasználó jut hozzá az 5G technológiához Magyarországon, amely különösen amiatt örvendetes, hogy a még mindig népszerű 3G hálózatot elkezdték lekapcsolni a szolgáltatók, azaz sorra a Vodafone, a Telekom és a Yettel is lépésekben megszünteti és már csak az 2G, a 4G és az 5G hálózat marad. (A 2G például elsősorban az online pénztárgépek miatt marad, illetve azon telefonok miatt, amelyeket ténylegesen csak telefonálásra használnak.)

Emiatt is indult be gőzerővel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) programja, amely során a 3G képes telefonokat támogatással cserélhetik le modernebb készülékekre, amelyekkel már gyorsabban lehet internezni. A programban már több ezren éltek a lehetőséggel és jutottak hozzá a gyorsabb mobilinternethez.

Fotó: Shutterstock

Mi az az 5G?

Az 5G terjedése tehát ennek hatására is várhatóan jelentősen felgyorsul majd Magyarországon, de a fejlettebb országokhoz képest, de leginkább a távol-keleti államokhoz képest még így is igencsak le vagyunk maradva Európában. Az 5G Kínában és Dél-Koreában például már a lakosság jelentős hányadának elérhető.

Az 5. generációs vezeték nélküli hálózat – mert ezt jelenti az 5G elnevezés – még Dél-Koreából indult 2019-ben. Nem csoda, hogy éppen itt készül már javában a következő generáció, a 6G!

Már az 5G körüli hiányos tudás is misztikussá tette a mobilhálózatot, sokan például az 5G hálózat veszélyeire hívták fel a figyelmet az interneten, vagyis azon a csatornán keresztül, amelyet éppenséggel az 5G hálózat hoz közelebb az emberekhez.

Mi az a 6G és kell-e tartani tőle?

A 6G-vel sok telekommunikációs nagyvállalat foglalkozik, de kisebb kutatólaborokban világszerte, így Magyarországon is tesztelik a technológiát. Az élen ugyanakkor ezúttal is Dél-Korea áll, amely a tervek szerint 2026-ban készül elindítani a 6G prototípusát, amely elsősorban az 5G mobilhálózat gyorsabb változata lenne. Tervezői azt ígérik, hogy a kapcsolódási időt nullára redukálják, kvázi megszűnik az adatküldési várakozás, amely az új technológiával már mikromásodpercekben lesz mérhető. A magasabb frekvencia – az 5G gigahertzével szemben a 6G már terahertzet használ – miatt nőhet az átviteli adatmennyiség is. A Techtarget.com szakoldal cikkében arról írnak, hogy a Sydney Egyetem kutatói szerint elméletileg a másodpercenkénti 1 terabyte adatátvitel is lehetséges lesz vezeték nélkül. A gyorsasághoz természetesen szükség lesz a mesterséges intelligencia segítségére is.

A technológia még gyerekcipőben jár, de az Egyesült Államokban már sikeres teszteket hajtott végre a Samsung. A felhasználók viszont a legjobb esetben is csak 2030-ra találkozhatnak majd vele.

Fotó: Shutterstock

Természetesen, ahogy az 5G esetében, itt is felmerülhet azonnal sokakban a kérdés, hogy a magasabb rádiófrekvencia miatt lehet-e veszélyes a 6G az emberi szervezetre. A Youtube-on már nem egy olyan videóval lehet találkozni, amelyben arról értekeznek, hogy a 6G kipusztítja az emberiséget. Nagyjából hasonlóan, mint ahogy ugye sokak szerint az 5G is tette. A 6G bár valóban magasabb frekvenciával bír, de még mindig igencsak messze lesz a káros sugárzástól, sőt, még a napsugárzás is több százszor károsabbnak mondható.

Milyen előnyei lesznek a 6G-nek és milyen változásokat hoz az életünkbe?

A 6G technológia elsősorban az emberi életek minőségén képes javítani. Többek között kifinomultabbakká válnak a segítségével az egészségmegőrző, vagyis a szervezetünket figyelő applikációk, az arcfelismerés, a jobb és sokkal pontosabb helymeghatározás, így például a veszélyhelyzetek elkerülésében is sokat segíthet a technológia. Ugyanígy az önvezető autózásban, a kiterjesztett, virtuális valóság és a metaverzum térnyerésében is kulcszerepet játszhat majd a technológia.

Érdekesség, de elméleti szinten a kutatók már a 7G technológiával is foglalkoznak, amely még a 6G-nél is jóval gyorsabb lenne. Elméletileg.