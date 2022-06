A koronavírus-járványt követő felpattanás egyik jelentős akadályát a félvezetők hiánya jelentette, ami különösen az autógyártók termelését nehezítette. Azonban a legnagyobb kamiongyártó, a Daimler Truck Holding már látja a fényt az alagút végén – írja a Bloomberg.

A vállalat Mercedes teherautóinak márkáját, valamint az európai és dél-amerikai részlegét vezető Karin Radstrom szerint a helyzet nem tökéletes, de jobb, mint a tavalyi, sőt a kamiongyártó egyelőre sikeresen kerülte el a Kínát lassító lezárások hatásait is. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy

nem szeretne előre inni a medve bőrére, ezért továbbra is élénk figyelemmel követik a helyzet alakulását.

Fotó: BERND WEISSBROD / dpa Picture-Alliance via AFP

Noha a kamionok iránt erőteljes kereslet mutatkozott, a Daimler és versenytársai – mint például a Volvo-csoport – ezt nem voltak képesek kielégíteni az integrált áramkörök hiánya miatt. Mindez tovább növelte a zűrzavart az ellátási láncokban, ahogy a szállítmányozási árakat is. Azonban Radstrom szavaihoz hasonlóan nyilatkozott a héten a Mercedes – melyről tavaly vált le a Daimler és a kamionos üzletág – termelési vezetője, Joerg Burzer is, aki szerint a csiphiány már nem okoz komoly leállásokat. A helyzet javulása vélhetően összefügg az okostelefonok eladásának csökkenésével.

Noha a viharfelhők is egyre jobban gyűlnek a globális gazdaság egén, Radstrom szerint a kamiongyártás terén nincs jele a lassulásnak, pedig a tehergépjárművek kereslete általában érzékeny a gazdaság lassulására. Mint mondta,

továbbra is nagyon magas a kereslet a kínálathoz képest, és nem látják annak lassulását sem, ám azt is elismerte, hogy ez gyorsan változhat.

Ugyanakkor a Daimler Truck előtt álló fő kihívás inkább az, hogy páratlan méretét készpénzre váltsa a járművekhez tartozó haszonkulcsok növelésével, hasonlóan olyan versenytársaihoz, mint a Volvo vagy a Paccar. Ráadásul közben az elektromos autók gyártói is igyekeznek a kamionok piacára is betörni. A Daimler rövidebb távokra akkumulátoros, hosszabb távokra hidrogénnel hajtott járműveket fejleszt.

Tavaly az előbbiből be is mutatták az eActros nevet viselőt, melyet azonban csak 2024-től terveznek nagy mennyiségben gyártani. A rendelések száma azonban szépen gyűlik már most is, így 2022 első negyedévében már újabb 619 darabra várnak a vásárlók, szemben az egy évvel korábban igényelt 169-cel. Radstrom szerint azonban az elektrifikációhoz szükséges infrastruktúrát is fejleszteni kell, amit szerinte jó ötlet a karbonárakkal gyorsítani.