A gazdasági növekedés lassulását több adat is jelezte az elmúlt napokban. A kiskereskedelem és az ingatlanépítés megtorpanása után most a feldolgozóipar is a gyengélkedés jeleit mutatja.

Az adatok aggasztóak, de még nem lehet recesszióról beszélni. Így egyelőre nincs akadálya, hogy a Fed folytassa a kamatemelési ciklust

- erről a Capital Economics vezető közgazdásza, Andrew Hunter beszélt.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az adatok szerint a feldolgozóipari termelés 0,1 százalékkal csökkent a múlt hónapban, ami január óta az első negatív mozgás. Áprilisban még 0,8 százalékos növekedésről lehetett beszélni. A Reuters által megkérdezett közgazdászok legalább 0,3 százalékos növekedést vártak. Éves szinten 4,8 százalékos bővülés történt.

Az áruk iránti erős kereslet támogatta a gyártást, ami az USA gazdaságának 12 százalékát adja. A kiadások azonban fokozatosan visszatérnek a szolgáltatások felé, miközben Oroszország Ukrajna elleni háborúja és Kína zéró Covid politikája továbbra is megakasztja a globális ellátási láncokat.

Ugyan a gyári termelés csökkenése csekély mértékű volt, az adat mégis aggodalomra ad okot, mivel az elemzői konszenzus egyértelműen növekedéssel számolt. A New York-i Fed ezen a héten felmérést végzett az államban, hogy képet kapjon a gyári aktivitás alakulásáról. Az derült ki, hogy a termelés június első felében is gyengélkedett, ráadásul több mint egy év után először a megrendelésállomány is csökkent.