Nem lesz több héten át tartó fokozatos feloldás Sanghajban – írta meg a BBC. Ehelyett egyik napról a másikra egyszerűen feloldják a korlátozások többségét. 25 millió ember lélegezhet fel, miután több mint két hónapig szinte börtönben éltek a Covid elleni küzdelem miatt.

A kínai vezetés most kiadta az ukázt:

a gazdaságot olyan gyorsan újra kell indítani, ahogy csak lehet.

Egy a BBC-nek nyilatkozó helyi üzletember elmondta, hogy a sanghaji vezetés most nyomást gyakorol a vállalkozókra és a cégekre, hogy amilyen gyorsan csak lehet, pörgessék fel a működésüket. Nincs fokozatosság és átmeneti időszak, minden azonnal kell.

A vezetés hallani sem akar többé a zárlatról

– mondta a BBC-nek nyilatkozó forrás.

Nem teljes feloldás, csak lazítás

A kormány nem töröl el minden korlátozást. Továbbra is maradnak a városon belül lezárt zónák, ahol a lakosok még mindig nem hagyhatják el otthonaikat. Ezek a zónák nagyjából 650 ezer embert érintenek. Ezzel együtt az alapszolgáltatások újraindulnak, például ismét működni fog a tömegközlekedés, kinyithatnak az üzletek, az éttermek házhoz szállítással működhetnek, de helyben nem lehet fogyasztani. A nagyobb vállalatok 75 százalékos kapacitással kezdhetik meg a munkát.

Fotó: Daisuek Kawase / The Yomiuri Shimbun via AFP

A város viszont nem kap vissza több szolgáltatást. A mozik, a múzeumok és az edzőtermek zárva maradnak, illetve sok iskola sem nyithat meg újra.

A szabadság feltételekhez kötött. Ezeknek a feltételeknek a lényege, hogy a kormány figyelemmel kísérhesse, hogy az emberek hová mennek, mit csinálnak és egészségesek-e? Ezt úgy oldják meg, hogy az otthonukat elhagyóknak egy erre a célra fejlesztett mobilalkalmazást kell használni. Az egészségeseknek az alkalmazáson keresztül

fel kell mutatniuk egy zöld egészségügyi kódot, hogy kiléphessenek az otthonukból és igénybe vehessék a városi szolgáltatásokat.

Azoknak, akik használni akarják a tömegközlekedést, bankba, étterembe vagy boltba akarnak menni, fel kell mutatni egy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet.

Az otthonukat elhagyhatják, de a várost nem

A város környéki utazási korlátozások nagy részét eltörölte a vezetés, de a lakosok továbbra sem hagyhatják el Sanghajt. Mindenkit, aki a városba érkezik, egy-két hetes karanténba helyeznek. A jelenlegi szabályok szerint könnyebb repülőgéppel elhagyni az országot, mint vonattal átmenni az egy órára lévő Hangcsou városba és vissza.

Kínában továbbra is érvényben marad a zéró Covid-politika. Abban az estben, ha valaki pozitív tesztet produkál, azonnal kórházba vagy a központi karanténba kerül. Emellett a közvetlen környezetében élőket is karanténba szállítják, szélsőséges esetben pedig a lakóhelyét és környékét is lezárják.