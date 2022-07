A Xiaomi elektromos autók gyártását tervezi Kínában, azonban a távol-keleti ország hatóságai még nem engedélyezték a gyártást – írja a Bloomberg. Az okosórákról, mobiltelefonokról és egyéb elektronikus eszközökről ismert vállalat hónapok óta tárgyal a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság tisztviselőivel az engedélyeztetésről, de az ügyet ismerő források szerint sikertelenül.

Ennek háttérebén az áll, hogy a távol-keleti állam fokozottan ellenőrzi az elektromos autó szektort, miután az iparágba való fejesugrások rengeteg csődhöz vezetett. Emiatt az új gyártóknak egy sor dokumentumot kell benyújtaniuk, hogy bizonyítsák a pénzügyi és a technológiai képességeiket. A felülvizsgálati folyamat akár hónapokig is eltarthat és a hatóság olykor elutasítja a kérelmeket, ilyenkor a cégek a szabályozási folyamat során újra a nulláról indulnak.

A Xiaomi hónapok óta nem tudta megszerezni a szükséges engedélyeket, pedig a cég vett egy földterületet Peking délkeleti külvárosában, hogy ott egy összeszerelő üzemet hozzon létre. A vállalat startupokat is fel vásárolt, hogy hozzájusson a szükséges technológiához. A villanyautó részleg jelenleg több mint ezer alkalmazottat foglalkoztat, és 2024-ben tervezi az első jármű sorozatgyártását.

Viszont a késlekedés meghosszabbíthatja a magas K+F-kiadások, valamint a befektetett eszközberuházások okozta terhelést. A piaci részesedésére is hatással lehet. mivel a kínai e-autó piac már most is zsúfolt, a Tesla, a Nio és a BYD a legnagyobb szereplők között vannak, miközben más kínai cégek (XPeng, Li Auto) is jelen vannak az öldöklő versenyben.

Fotó: Viaframe

Azt is érdemes hozzátenni, hogy egyre több technológiai vállalat – például a Baidu és a Huawei – vizsgálja az üzleti lehetőségeket az autonóm vezetés, az intelligens pilótafülke, továbbá az energiagazdálkodási technológiák területén.

A Xiaomi milliárdos társalapítója, Lei Jun 2021 elején ígéretet tett arra, hogy 10 év alatt mintegy 10 milliárd dollárt fektet be a Xiaomi márkájú autók gyártásába. Az 52 éves férfi nagyrészt visszavonult a nyilvánosság elől, hogy a villanyautókra koncentráljon.

Lei azt mondta, hogy az elektromos autók lesznek az utolsó startup vállalkozásai. Az üzletember szerint a cég szakértelme az összekapcsolt technológiák és a hűséges felhasználói közösségek kiépítése terén a világ legnagyobb e-autó piacán is kamatozhat.

Az okostelefon-gyártó új növekedési területeket keres, miután az első negyedévben először regisztrált értékesítési visszaesést. Míg a Xiaomi egyes vezetői bíznak abban, hogy a hatóság végül zöld utat ad az e-autó projektnek, mások attól tartanak, hogy a folyamat késleltetni fogja a vállalat terveit – mondta az egyik, neve elhallgatását kérő személy, aki rálát a cég belső ügyeire. Minél tovább késik azonban az engedély megszerzése, annál nagyobb előnyre tesznek szert a riválisok a zsúfolt piacon.