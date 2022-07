Az indiai kormány extraprofitadót vetett ki az olajtermelők és -finomítók számára, kihasználva a magas piaci ár nyújtotta kedvező államkassza-feltöltési lehetőségeket. Nekik a nyersanyag tonnájánként 113 ezer forintnak megfelelő összeget kell fizetni, míg ha az olcsóbb olajból nyert benzin és kerozin után a literenként 29 forint, a gázolajnál 63 forint az adóteher – amennyiben exportálják a készterméket.

Fotó: Akila Jayawardana / NurPhoto via AFP

A meghatározó olajfajták ára hordónként 108 és 112 dollár között ingadozik a napokban, s amint azt Tarun Bajaj adóügyi miniszter a Reutersnek elmondta, nagyjából negyven dolláros esés szükséges ahhoz, hogy a kéthetes időközönként felülvizsgált adó kivezetéséről elgondolkozzanak. Azaz a 70 dolláros árig biztosan sújtja az indiai olajtermelőket a finomítókat és a felhasználókat a váratlanul rájuk terhelt adó.

A globális recessziótól való félelem jelenleg lefelé nyomja a jegyzéseket, annak ellenére, hogy a piaci kínálat a pandémiát követően még mindig szűkösnek mondható, és az oroszok ukrajnai háborúja, valamint a líbiai zavargások, mint kockázati tényezők, a drágulás irányába kellene hassanak.

A kormány az adó alapját a világpiaci árakhoz igazítja, azaz akkor is meg kell fizetni, ha valamelyik cég 40 dollárért szerzi be Oroszországból a most hatalmas árkedvezménnyel kínált Ural típusú nyersolajat. Az adók és néhány annak mentén meghirdetett exportkorlátozás elsősorban a Reliance Industriest, az Oil and Natural Gas Corpot, az Oil Indiát, a Bharat Petroleumot, a Vedantát és a Nayara Energy-t fogja sújtani, utóbbi egyébként a Rosznyefty résztulajdonában van.

A Reliance és a Naraya az orosz olaj legnagyobb vásárlói közé lépett elő a nyugati szankciók mellékhatásaként. Az adóügyi miniszter nem bocsátkozott becslésekbe, úgyhogy egyelőre nem tudni, az új, ideiglenes extraprofitadóból mekkora bevétel folyhat be az újdelhi kormány kasszájába.