Az Egyesült Államok meg akarja szüntetni „indokolatlan függőségét” a kínai ritkaföldfémektől, napelemektől és más kulcsfontosságú árucikkektől annak érdekében, hogy megakadályozza az ellátás megszakítását, ahogyan azt Peking más országokkal tette – nyilatkozta Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter a Reutersnek. A tárcavezető, aki hétfőn érkezett Szöulba, hozzátette, hogy az ellátási láncok rugalmasságának javítása és a geopolitikai riválisok esetleges manipulációinak az elhárítása érdekében fontos az amerikai kereskedelmi kapcsolatok erősítése Dél-Koreával és más megbízható szövetségesekkel.

Fotó: Bert van Dijk / Getty Images



„Valódi aggodalmaink vannak Kínával kapcsolatban, és nyomást gyakorlunk rájuk, de nem akarom azt sugallni, hogy eszkalálni szándékozunk az ellenségeskedést” – fogalmazott, és hozzátette, hogy Peking egyéb területeken meghallgatja az amerikai aggodalmakat, és tett is konstruktív lépéseket például az alacsony jövedelmű országok adósságának átstrukturálásával kapcsolatban.

Yellen fontos beszédet mond majd Dél-Koreában, ahol az indiai–csendes-óceáni térségben tett tizenegy napos körútja zárul. A Reuters értesülése szerint meg fogja ismételni az interjúban kifejtett véleményét. „Nem engedhetjük meg, hogy az olyan országok, mint Kína, a kulcsfontosságú nyersanyagok, technológiák vagy termékek piacán elfoglalt pozíciójukat arra használják fel, hogy megzavarják a gazdaságunkat és nem kívánt geopolitikai befolyást gyakoroljanak” – mondja majd a pénzügyminisztérium által előzetesen közzétett részletek szerint.

A járvány világossá tette, mennyire sérülékeny a globális ellátási lánc, és sok ország hazai kapacitásai milyen hiányosak a kulcsfontosságú ágazatokban. A nyugati hatalmak azóta igyekeznek megszüntetni túlzott függőségüket Kínától mint kulcsfontosságú beszállítótól.

Fotó: David Mcnew / AFP

A több mint kétszázféle termék gyártásához létfontosságú ritkaföldfémek esetében azonban ez különösen nehéz lesz.

Bár a következő években Angola, Ausztrália és az Egyesült Államok is próbálja felfuttatni a termelését, az Investment Monitor szerint továbbra is Kína adja majd a globális finomítás 80 százalékát.

Ritkaföldfémekre szükség van többek között az okostelefonok, a hibrid- és elektromos autók, a számítógépes merevlemezek, a szélturbinák, a napelemek és a televíziók gyártásához is, nem csoda, hogy rohamosan nő irántuk a kereslet: ez 2021-ben 125 ezer tonna volt, 2030-ra pedig becslések szerint eléri a 315 ezret. Bár a nevük ellenére a ritkaföldfémek nagyon is gyakoriak, több komoly gond is van velük. Egyrészt az összes lelőhelyen vegyesen vannak jelen, így nehéz és költséges szétválasztani őket. Másrészt összekapcsolódnak az alacsony radioaktivitású tóriummal, ami növeli a tüdő- és hasnyálmirigyrák kialakulásának kockázatát.

Ráadásul a kitermelésük és a feldolgozásuk is roppant környezetszennyező,

ezek az akadályok pedig hatalmas kihívást jelentenek minden nyugati vállalat számára, amely be akar kapcsolódni az iparágba.