Az euróövezet kiskereskedelmi forgalma havi bázison 0,2 százalékkal emelkedett májusban, ami jelentős javulás az áprilisi 1,4 százalékos visszaesés után, de elmaradt a 0,4 százalékos növekedési előrejelzéstől. Az élelmiszerek, italok és dohányáruk eladásai 0,3 százalékkal csökkentek az áprilisi 2,3 százalékos visszaesés után az emelkedő fogyasztói árak miatt. Az üzemanyag- és az online eladások szintén 0,2 százalékkal csökkentek, az élelmiszeren kívüli termékek értékesítése viszont 1,2 százalékkal nőtt, megfordítva az azonos mértékű áprilisi visszaesést. Éves összehasonlításban a kiskereskedelmi forgalom szintén 0,2 százalékkal nőtt az áprilisi 4 százalék után.

A májusi ugyan a legalacsonyabb növekedési érték 2021 februárja óta, de így is meghaladja a 0,4 százalékos piaci várakozásokat.

Kelet-Közép-Európában Magyarországon nőtt májusban a legnagyobb mértékben a kiskereskedelmi forgalom, de akadt olyan ország is, ahol visszaesést mértek. Az egyik ilyen ország Ausztria, ahol az áprilisi stagnálás után a kiskereskedelmi forgalom 2,2 százalékkal csökkent az előző hónaphoz és 6,4 százalékkal az előző év azonos időszakához képest az áprilisi 2,6 százalékos növekedés után. Az év első öt hónapjából így csak januárban, februárban és márciusban jelentettek növekedést havi bázison, és éves összehasonlításban is vegyes a kép:

a kiugróan jó, 20 százalékos növekedést hozó január óta csupán áprilisban növekedett a forgalom.



Csökkent a kiskereskedelmi forgalom Lengyelországban is, ott azonban az áprilisi 3,3 százalékos visszaesés után májusban havi bázison már csak 0,8 százalékkal.

Az előző havihoz mérten január óta folyamatosan csökken a kiskereskedelmi forgalom Szlovákiában is, májusban mínusz 1 százalékos visszaesést mértek az áprilisi mínusz 1,5 százalék után. Az előző év azonos időszakával összevetve 7,8 százalékkal nőtt ugyan a kiskereskedelmi forgalom, de ez is jelentős visszaesés az áprilisi 9,5 százalékos bővülés után. Az eladások a hiper- és szupermarketekben 8,8, a szaküzletekben, például a drogériákban, cipő- és textilboltokban 19 százalékkal, az élelmiszer-, ital- és dohányboltokban közel 24 százalékkal, a PC- és információ- és kommunikációtechnológiai eszközöket árusító üzletekben pedig 30,6 százalékkal nőttek. Éves összehasonlításban a bővülés mértéke folyamatosan csökken a januári 17 százalékról.

Az év első hónapja havi bázison is nagy kiugrást mutatott, de azóta folyamatosan mínuszban van.

Romániában viszont a nyers adatok szerint 5,7 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az idei első öt hónapban a tavalyi év azonos időszakához képest. A statisztikai intézet szerdán nyilvánosságra hozott adatai szerint a naptárhatással kiigazított növekedés 7,3 százalék volt. A növekedés elsősorban az üzemanyag-eladásnak köszönhető, amely 10,1 százalékkal bővült az első öt hónapban tavalyhoz képest, nem élelmiszerekből 6,9 százalékkal többet adtak el, míg az élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesítési volumene 1,9 százalékkal emelkedett.

Májusban naptárhatással kiigazítva éves összehasonlításban 6,2, az előző hónaphoz képest 0,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az áprilisi 6,6, illetve 3,1 százalék után.