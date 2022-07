Globális szinten az infláció vált a legnagyobb lakossági félelemmé. A What Worries the World felmérésből kiderül: a megkérdezettek 37 százaléka gondolta júniusban a legégetőbb problémának az inflációt, ami három pontos emelkedést jelent május óta. Újdonság az is, hogy a korábbi 7 ország helyett most már 10-ben jött ki ez az eredmény.

Magyarországon 49 százalék említette aggodalmai között az első helyen a pénzromlást

– derült ki az Ipsos 27 országra kiterjedő kutatásából. Belgiumban, Franciaországban és Németországban érzik a legkevésbé biztonságban a pénzügyeiket az emberek. A vizsgált nemzetek közül a lengyelek, az argentinok és a törökök a magyaroknál is jobban tartanak az infláció következményeitől.

Fotó: Valentimo Belloni/AFP

A megélhetéssel kapcsolatos nyugtalanságot általánosan a társadalmi egyenlőtlenség (31 százalék), a munkanélküliség (28 százalék), a bűnözés és az erőszak (27 százalék), valamint a korrupció (24 százalék) követi a mindennapi félelmek sorában.

A koronavírustól már egyre kevesebben aggódnak, mindössze 12 százalék nyilatkozta azt, hogy veszélyben érzi magát a vírus miatt. A háború miatti pánik is 11 százalékra csökkent.

Spanyolországban, Malajziában és Kanadában kifejezetten fellélegeztek a Covid alól a lakosok, az Egyesült Államokban azonban még nem ennyire derűs a hangulat.

Érdekesség, hogy a világon minden harmadik ember gondolja úgy, hogy az országa rossz irányba halad.

Peruban a legkritikusabbak a polgárok (92 százalék),

Argentínában (85 százalék), Dél-Afrikában (81 százalék) vélekedik hasonlóan. A 27 országban minden harmadik személy találta jónak az állam gazdasági helyzetét, de 66 százalék inkább rossznak ítélte. Szaúd-Arábiában kimagasló, 97 százalékos elégedettséget mértek, és Indiában is erőteljes növekedést mutat a 80 százalékos pozitív visszajelzés. Argentínában a leglesújtóbb a helyzet a 7 százalékos értékeléssel.

A klímaváltozás a lakosság 16 százalékát foglalkoztatja intenzíven, ebben az ausztrálok a legaktívabbak, 33 százalékuk aggódik a Föld jövője iránt.