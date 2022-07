Nem sérti az Egyesült Államok fogyatékkal élőkkel szembeni diszkriminációt tiltó törvényét az Uber döntése, amely szerint nem minden városban kínál kerekesszékesek számára is elérhető szolgáltatást. Ezt egy szövetségi bíróság mondta ki – számolt be róla a The Verge.

Az ítélet után fellélegezhet a fuvarmegosztó szolgáltatás, miután a fogyatékkal élők szószólói rendszeresen bírálták, amiért csak néhány városban nyújt korlátozottan akadálymentesített szolgáltatást a tengerentúlon.

A közelmúltban két motoros kerekesszékes felhasználó perelte be emiatt az Ubert,

az egyik a louisianai New Orleansban, a másik pedig a mississippi Jacksonban. Mindkét felperes olyan kerekesszéket használ, amelyet nem lehet összecsukni és a csomagtartóban elhelyezni. Keresetükben arra hivatkoztak, hogy a vállalat megsértette az 1990-es, fogyatékossággal élő személyekről szóló törvényt, amely megtiltja a cégeknek, hogy fogyatékosságuk alapján diszkriminálják az embereket.

Az Uber érvelése az volt, hogy túlzottan költséges lenne minden városban speciális, a kerekesszékesek számára is könnyen igénybe vehető szolgáltatást nyújtani.

A vállalat becslése szerint ez éves szinten 800 ezer dollár pluszköltséget jelentene New Orleansban (fuvaronként 400 dollár) és körülbelül 550 ezret Jacksonban (fuvaronként 1000 dollár).

A két városban együtt 1,35 millió dolláros (csaknem 540 milliárd forint) többletkiadást okozna ez a cégnek.

Richard Seeborg, a San Franciscó-i szövetségi bíróság főbírója ezt elfogadta, és úgy ítélte meg, hogy a felperesek nem tudják bizonyítani, hogy az Uber bármelyik városban képes lenne költséghatékonyan működtetni a szolgáltatást. Ha mégis lennének ilyen járműveik, azokból igen kevésre lenne szükség, így a fogyatékkal élő utasok várakozási ideje hosszúra nyúlna.

Júliusban ez már a második ítélet az Uber kerekesszékesek által igénybe vehető szolgáltatásával kapcsolatban. A múlt héten a vállalat megegyezett az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumával egy olyan perben, amelyben azt állították, hogy a cég diszkriminálta a fogyatékkal élő utasokat.

A megállapodás részeként az Uber a mintegy 65 ezer fogyatékkal élő utasának jóváírta a várakozási díjak teljes összegének kétszeresét. Ezenfelül 2 millió dollárt ajánlott fel a többi érintettnek szánt kártérítési alapok számára.