Immár látótávolságba került az első, nagy volumenű és fontos megállapodás Ukrajna és Oroszország között. Az előzetes bejelentések szerint péntek délután, magyar idő szerint 16.30-kor írják alá Isztambulban az ukrán gabonaexportot lehetővé tevő hajók humanitárius folyosón át Odesszából Isztambulon, a Boszporuszon keresztül a vásárlók kikötőibe való eljutását lehetővé tevő egyezményt. A Kreml-közeli RIA Novosztyi isztambuli tudósítása török forrásokra hivatkozva megerősíti, hogy a „legközelebbi hetekben” életbe lép az egyezmény, a garanciákat már megadták, tisztázták.

Fotó: Nina Liashonok / AFP

A helyzet azonban messze nem ilyen egyszerű. Hírügynökségi jelentések szerint a délelőtt folyamán megérkezett Isztambulba az aláírásért felelős miniszter. Ugyanakkor Zelenszkij ukrán elnök egyik tanácsadója kiszivárogtatta, hogy Kijev nem hajlandó semmilyen egyezményt közvetlenül aláírni az oroszokkal, ez csak az ENSZ-en és Törökországon keresztül lenne megvalósítható.

A felállás tehát a következő: Ukrajna aláírja a dokumentumot az ENSZ-szel és a törökökkel, majd Moszkva – formálisan – köt egy másik szerződést szintén az ENSZ-szel és a törökökkel – valószínűleg még az épület sem lesz ugyanaz, ahol ezeket aláírják.

A tanácsadó közölte azt is, hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a gabonaszállítmányokat nem kísérhetik orosz hajók, továbbá ukrán kikötőkbe nem engednek be oroszokat. Korábban Moszkva a megállapodás feltételéül szabta, hogy ellenőrizhetik a hajókat és a szállítmányokat, mert attól tart, hogy az ukránok fegyvercsempészetre használják a szállításokat. Mikailo Podoljak elnöki tanácsadó hozzátette azt is, hogy bármiféle orosz „provokációt” az ukrán kikötők megnyitásával kapcsolatban azonnali ukrán katonai válasz követ. Podoljak közölte azt is, hogy bármiféle ellenőrzés – ha ez egyáltalán szükséges – kizárólag török vizeken, közös csapatok által lehetséges. Hogy a közös csapatokon orosz és ukrán, ENSZ és török erőket, esetleg mind a négy fél képviselőit érti, az nem tisztázott.

A Der Spiegel péntek reggeli hírösszefoglalója úgy tudja, ENSZ-felügyelet alatt Törökország mint ellenőrző-koordinátor szerepével bonyolítanák le a több hónapig tartó eseményláncot, a hajókaravánok ingázását Odessza és a rendeltetési kikötők között. A pontos szám nem ismert, de Ukrajna legfontosabb kikötőjében, Odesszában és a körülötte lévő térségekben mintegy húszmillió tonnányi gabona várja, hogy hajótérbe rakják és elinduljanak vele a vevőkhöz, felszabadítva a különleges gabonatárolókat, a szellőztetett silókat a következő, az idei termés beérkezéséhez.

Nemcsak az ország egésze, hanem az ukrán (és az Ukrajnában működő külföldi, például több holland) agrárgazdálkodók számára is létfontosságú a négyoldalú egyezmény.

A résztvevők: az ENSZ, Ukrajna, Oroszország és a házigazda garantáló, a Fekete-tenger egyetlen kijáratát őrző Törökország. Az ukrán mezőgazdasági területek mintegy negyedét tartják ellenőrzés alatt az orosz intervenciós erők, valamint a két, önkényesen kikiáltott „népköztársaság”, Luganszk, illetve Donyeck megye hatóságai.

Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre, az ottani agrárszektor stratégiai fontosságú az egész világ, főként Afrika és a Közel-Kelet élelmiszer-ellátása szempontjából. Paradox helyzet, hogy egyik legfőbb világpiaci versenytársa éppen Oroszország, a világ legnagyobb búzaexportőre. Ukrajnában nagyjából ugyanakkor kezdődik az aratási-betakarítási szezon, mint nálunk.

Az idén a háború és a kedvezőtlen egyéb körülmények (szárazság, drága üzemanyag, műtrágya- és tárolókapacitás-hiány) miatt 40 százalékkal csökkenhet a betakarított terménymennyiség – ami önmagában hatalmas veszteség a nagyobb tartalékok nélküli gazdálkodó többség számára.

Ukrajnában, mint a Bloomberg kimutatása is jelzi, a három fő szemes terményből, az árpából, a búzából és a napraforgómagból jövőre az ideinél is nagyobb készletek képződhetnek.

Kifejező a Financial Times összeállításának a címe: Elfogy a pénz, a gazdák a túlélésért küzdenek. Derek Brower, a lap tudósítója Kisenciben, a Kijevtől délre mintegy 200 kilométerre lévő vidéken járt.

Ha a farmerek nem tudják eladni a termést, pénz nélkül maradnak

– idézi a tudósító Kornelis Huizingát, a holland farmert, aki több mint húsz éve él és dolgozik Ukrajnában, egy 15 ezer hektáros nagy gazdaságot irányítva. Az ukrajnai gazdák nem tudnak üzemanyagot vásárolni, nem képesek fizetni a napszámosaikat. Az üzemanyagárak az egekbe szöktek, amióta az oroszok ismételt támadásaikkal megbénították az ország legnagyobb olajfinomítóját Kremencsukban.

Fotó: Nina Liashonok / AFP

Az Ukrán Szemestermény Társulás adatai szerint a tavaly júliussal kezdődött mezőgazdasági évben Ukrajna rekordtermést, 106 millió tonnát takarított be. Ebből 54 millió tonnányit exportáltak. Az idén a szemestermény-kivitel a harmadára is visszaeshet, ha nem találnak gyors megoldást az export megszervezésére – azaz nem nyitják meg a kikötőket, elsősorban Odesszát.

A fekete-tengeri kikötővárosnak a worldportsource.com szakportál szerint évente 18 millió tonnányi szárazáru (gabona, feldolgozott késztermékek, ipari nyersanyagok) és 25 millió tonnányi folyékony termék (kőolaj és származékai) kezelésére elegendő kapacitásai vannak. Azaz Odessza kikötőjének a megnyitása önmagában nem lesz elegendő a gabonaexport lebonyolítására, még akkor sem, ha mint a ria.ru Kreml-közeli oldal jelentette, a közeli hetekben megnyithatják a humanitárius célú hajókaraván-folyosót.

Nagy reményeket fűznek a Románián keresztül lebonyolítandó kivitelhez is. Romániának és a Nyugattal, Ukrajnával jelenleg szolidáris Moldovának Ukrajnával közúti-vasúti összeköttetése van. Vasúton vihetik tovább Romániából az ukrán gabonát Magyarországon át a nyugat-európai kikötőkbe.

Románia másik fő előnye, hogy igen jelentős tárolókapacitásai vannak. A rajtuk keresztül a nyugati kikötőkbe eljutó gabonának van egy déli útja is: a Duna-delta kikötővárosán, Iszmailián keresztül bárkákra rakják a gabonát, a folyón felviszik egészen a Duna–Fekete-tenger csatornáig, majd eljuttatják a bárkákat Konstanca kikötőjébe, ahonnan tengerjáró hajókkal viszik tovább. Ez sem ideális megoldás, mivel Konstanca kikötője is túlterhelt.

A farmerek panaszkodnak, hogy Közép-Ukrajnától a teherautóút Iszmailiáig tonnánként 84 dollárral drágítja a gabonát. Emellett az utat támadja az orosz légierő. Iszmailiában óriási sorok várnak a csak 4-5 ezer tonnát elvivő bárkákra, néha majdnem egy hónapig rostokolnak a Duna-deltában.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium július 12. és 19. között készült műholdképein alapuló felmérése szerint az aszályos időjárás Ukrajnában leginkább a déli (Donbassz, Odessza körüli és a moldovai határ menti) területeket sújtotta. Azaz a megszállt részeken is hasonló nehézségekkel küszködnek a gazdálkodók, mint a kijevi kormány ellenőrzése alatti országrészben.

Minőségi problémák szintén jelentkezhetnek az idén, mert a gazdálkodók a megfelelő tárolók, gabonasilók helyett tehénistállókban vagy nagy műanyag fóliákkal leterített területeken, iskolai tornatermekben, helyiségekben kénytelenek tárolni terményeiket.

A kialakult helyzetben zuhantak Ukrajnában a felvásárlási árak is. Arról szintén beszámolnak a helyszínen járt tudósítók, hogy egyes spekulánsok kihasználják a farmerek kiszolgáltatott helyzetét és mélyre nyomják a felvásárlási árakat.