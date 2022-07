Németország ismét megfelelő mennyiségben képes gázt táplálni a tárolókba – jelentette be a Twitteren a szabályozó hatóság, a Bundesnetzagentur vezetője, Klaus Müller. A gáztárolók 65,9 százalékig vannak feltöltve, és a cél az, hogy szeptember 1-jéig elérjék a 75 százalékos gáztárolási szintet – tette hozzá. Később azonban azt is jelezte, hogy szerinte aligha érhetik el november elejére a gazdasági minisztérium által előírt 90-95 százalékos tárolókapacitást. Az Északi Áramlat 1. vezetéken jelenleg érkező mennyiség mellett legjobb esetben 80-85 százalék sikerülhet.

Müller azt is tudatta, hogy az Uniper befejezte a gázkivonást a tárolókból. A cég – az egyik legnagyobb német energiaszolgáltató – mentőövet kért a berlini kormánytól, és múlt pénteken kapott is egy 15 milliárd eurós támogatást.

Németországban már korábban ellátási vészhelyzeti tervet dolgoztak ki, hogy felkészüljenek az orosz gázszállítások esetleges teljes leállására, ennek három szakasza közül a második, a riasztási fázis van érvényben. Az energiaárak emelkedésére reagálva pedig máris számos iparvállalat csökkenti a termelést – figyelmeztetett a hét végén a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK).

Fotó: Jens Buttner / AFP



A gáz azonban érkezik, miután az előzetes terveknek megfelelően befejeződött a múlt héten az Északi Áramlat 1. szokásos éves karbantartása. Ám a vezeték változatlanul csak 40 százalékos kapacitáson működik, ahogyan a munkálatok megkezdése előtt. Ennél nagyobb mennyiséget az oroszok egyelőre nem is ígérnek. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn közölte, hogy amint megérkezik a Kanadában felújított turbina, felszerelik az Északi Áramlat 1. gázvezeték egyik kompresszorállomásán.

„A turbinát az összes formaság elvégzése után telepítik… A gázt pedig a megfelelő mennyiségben fogjuk majd szivattyúzni, olyan mennyiségben, amely technológiailag lehetséges” – mondta újságíróknak.

Peszkov szerint a vezeték több más berendezése is javításra szorul, és ezzel a létesítményeket karbantartó Siemens Energy is tisztában van. Megerősítette azt is, hogy Moszkva nem érdekelt az Európába irányuló orosz gázszállítások teljes leállításában.