Globális szinten akár 20 százalékkal is csökkenhet idén a csicseriborsókészlet a Global Pulse Confederation adatai szerint, mivel az időjárás és a háború megnehezítette a fehérjedús bab termelését és szállítását. Az alapanyagnak évezredes hagyománya van már az indiai és közel-keleti konyhákban, és az utóbbi években nyugaton is egyre népszerűbb. Készítenek belőle humuszt, lisztet, levest, pörköltet, curryt, csipszet és akár fehérjeport is.

Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államokban a gazdák, akik a világ 4. legnagyobb exportőrei, idén csaknem 5 százalékkal kevesebb hektárnyi csicseriborsót ültettek a tavaszi zord időjárás miatt a mezőgazdasági minisztérium adatai szerint. A Reuters szerint már tavaly is készlethiánnyal küzdött az ország és harmadára csökkent a termelés az Észak-Dakotától Washington államig tartó pusztító aszály miatt. A minisztérium szerint a teljes belföldi ellátás 10,5 százalékkal csökkent június 1-jétől az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

Emellett az ukrajnai háború is kihatással van az egyre fogyatkozó globális készletekre, így a Dél-Ázsia és a Földközi-tenger térségében élő vásárlók egyre halmozzák fel a még beszerezhető amerikai alapanyagokat.

Amikor kitört az orosz–ukrán háború, felpörgött a kereslet. A legtöbb megkeresését Kínából, Pakisztánból és Bangladesből kaptuk– mondta Jeff Van Pevenage, a Columbia Grain International gabona- és hüvelyes beszállító vezérigazgatója.

A fegyveres konfliktus miatt Ukrajna nem tudta elvetni teljes csicseriborsótermését, így 50 ezer tonnával kevesebb érkezett az európai piacokra – mondta Navneet Singh Chhabra, a Shree Sheela International globális csicseriborsó-kereskedőcég igazgatója, hozzátéve, hogy az orosz terményekhez is nehéz hozzáférni, miközben szankciókkal próbálják távol tartani az országot a globális pénzügyi rendszertől.

Holott Oroszország a legnagyobb csicseriborsó-exportőr, és általában a globális készlet körülbelül 25 százalékát termeli, valamint évente legalább 200-250 ezer tonnát exportál.

Fotó: Shutterstock

A szűkös készletek miatt megemelkedett az Egyesült Államok kiskereskedelmi árai is. A NielsenIQ legfrissebb adatai szerint a csicseriborsó ára az amerikai élelmiszerboltok polcain 12 százalékkal ugrott meg az egy évvel korábbihoz képest, és közel 17 százalékkal a járvány előtti árakhoz viszonyítva.

A humusz ára pedig 6,9 százalékkal nőtt 2019 óta.

A kereskedelmi adatok és a Shree Sheela International kutatása szerint a globális kereslet már most meghaladta a kínálatot. Mindeközben Törökország exporttilalmat rendelt el, Mexikóban az időjárási viszontagságok miatt csökkentek a hozamok, Ausztráliában pedig – amely a legnagyobb csicseriborsó-exportőr –, az árvíz elmosta a terményt, a megmaradt árunak pedig alig tudtak konténereket találni a teherhajókon.