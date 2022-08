A pénteki kereskedési nap jó részében az euróval és a régiós társakkal szemben is erősödött a forint, fittyet hányva arra a megszokott összefüggésre, hogy a régiós devizák gyengülni szoktak, mikor az eurót adják a dollár ellenében. Pénteken szakadt az euró, ez azonban csak délutánra gyakorolt hatást a magyar fizetőeszköz árfolyamára, miközben a zloty éppen addigra táltosodott meg, a cseh korona pedig fonnyadt maradt.

A szokott mintától való eltérést a közép-európai piacokon helyi hírek magyarázzák, amelyeknek a napi kereskedésen túlnyúlóan is lehet hatásuk.

Fotó: Jozsef Zoltan Varga / Getty Images

Miközben az euró a nap folyamán 1,032 környékéről majdnem 1,024-ig gyengült a dollár ellen, a délutáni kereskedés feléig a forint erre – szokatlanul viselkedve – nem reagált, és 394,9-ről 391,8-en túlra erősödött, két hónapos csúcsokat tapogatva. Hogy mennyire nem illett a parkettre az, amit csinált, abból is látszott, hogy a forint árfolyama szépen nekibuzdult a régiós társakkal, a zlotyval és a cseh koronával szemben is, amelyek papírformaszerűen követték az euró-dollár kurzust, legalábbis egy darabig, mert aztán a zloty is rakoncátlankodni kezdett.

Az euró-dollár pénteki mozgása

A nemzetközi hírek között volt egy olyan, amely jócskán segíthette a forint különcködését: háromezermilliárd forintos gigaberuházással Magyarországon építi meg legnagyobb európai gyárát a globális piacvezető kínai CATL.

A forint erősödött, majd visszavonult az eurókeresztben

Az euró-dollár árfolyamkeresztben eljöhetett a fordulat, azaz magához térhet az euró – mondta a Világgazdaságnak Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője. Egy ilyen várakozás azonban a régióban nem csak a forintnak segített volna, ráadásul pénteken a dollár megint erősödött.

A forint körülbelül délután fél háromig a lengyel zloty ellen is erősödött, holott az utóbbi kaphatott volna támogatást a reggeli végleges júliusi inflációs adatoktól, amelyek mergerősítették a várakozást, hogy a lengyel jegybank folytatja a kamatemeléseket (miközben a cseh központi bank már abbahagyta). Az éves infláció nem 15,5, hanem rekord 15,6 százalék volt, és a fűtési szezonban minden bizonnyal tovább emelkedik – írta jegyzetében Adam Antoniak, az ING szenior közgazdásza.

A zloty végül nagyot ment a korona (és minden egyéb) ellenében

Azonban sok lúd disznót győz, délután újabb lengyel adatok érkeztek, ezeket követően a zloty visszavágott, és a forint és az euró ellenében a reggeli szintjein is túlerősödött, nem is beszélve a bágyatag cseh koronáról.

A lengyel külkereskedelmi és fizetési mérleg is deficitben maradt júniusban, azonban sokkal kevésbé, mint az elemzők várták, vagy mint az előző hónapokban.

A külső egyensúlyhiány jelenleg nincs a devizabefektetők radarján

– írta egy másik jegyzetben Antoniak, bár hozzátette, hogy a mérlegek ismét romolhatnak a következő hónapokban.