A Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) előzetes ágazati adataiból kiderült, hogy Nagy-Britanniában kilenc százalékkal kevesebb új autót regisztráltak júliusban, mint egy évvel korábban – számolt be róla a Reuters.

A kilencszázalékos esés azt jelenti, hogy 112 162-re csökkent az újonnan regisztrált gépjárművek száma.

Fotó: Adrian Dennis / AFP

A trend aggasztó, hiszen a július sorozatban az ötödik hónap volt, amikor az előző évhez képest csökkenést tapasztaltak. Jó hír viszont, hogy a mostani visszaesés mértéke az idei legalacsonyabb, júniusban például sokkal nagyobb arányban, 24 százalékkal csökkent az új gépjárművek regisztrációja. Az SMMT közleménye szerint a globális ellátási lánc problémái korlátozzák a brit új autók piac kilátásait. A félvezetők hiánya miatt a gyártók egyre nehezebben tudják teljesíteni a megrendeléseket. A rendkívül szigorú kínai koronavírus elleni intézkedések miatt lezárt távol-keleti logisztikai központok, a geopolitikai problémák, illetve az ukrajnai orosz invázió is súlyosbítja az ellátási gondokat.