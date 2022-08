A következő hónapokban 600 ezer fölé emelkedik a Kínában értékesített elektromos és hibrid hajtású járművek havi értékesítési darabszáma – áll a kínai autógyártókat tömörítő szövetség (CPCA) előrejelzésében. Az új generációs járművekből (NEV) idén hatmilliót adhatnak el idén a világ legnagyobb autópiacán, a korábbi előrejelzésnél félmillióval többet.

Fotó: Li Ziheng / AFP

Sőt, a CPCA a negyedik negyedévben még feljebb srófolhatja a prognózisát. A szövetség annak kapcsán látja rózsásabban a helyzetet, hogy a hagyományosan gyenge júliusi hónapról ezúttal kimagasló forgalmi adatokat jelentettek a kereskedések. A múlt hónapban 564 ezer új generációs autó kapott rendszámot Kínában, 123,7 százalékkal több, mint egy évvel azelőtt.

Az első fél év összesített statisztikája 2,466 millió autóról szól, ez 122,8 százalékos éves alapú piacbővülésnek számít. A teljes piacon 20,1 százalékos bővülést mértek, ez 1,84 millió darabos értékesítést jelent – közölte a CPCA. A tisztán elektromos hajtású járművek részaránya 26,4 százalékra nőtt az összforgalomból, ez 428 ezer autót jelent.

A NEV-járművek iránti kereslet érdekes módon azután sem csappant meg, hogy két hónapja a pekingi kormányzat felére csökkentette a belső égésű motorral szerelt alsó és középkategóriás személygépkocsik regisztrációs adóját, miközben fenntartotta a NEV-járművek vásárlásához nyújtott támogatásokat.

A felfutásban a Covid-járvány visszahúzódása is közrejátszott, az elhalasztott vásárlásokat most pótolják be a kínaiak. A tavaszi kényszerleállások ellenére már a kínálattal sem akadnak súlyosabb problémák, a nagy gyártóknál a kapacitásbővítő beruházások vagy befejeződtek, vagy a közel járnak hozzá.

Az utóbbi mondható el a Tesláról, amely júliusban egészen pontosan 26 217 elektromos autót értékesített Kínában, ez az előző havi „termés” egyharmada. Ennek hátterében azonban előzetesen tervezett korszerűsítési munkák állnak, ami nem jelenti azt, hogy újabb Tesla-modellel színesedne a sanghaji Gigafactory termékpalettája.

A Reuters úgy tudja, hogy a Tesla több gyártósornál kapacitásbővítést hajt végre, hogy a heti darabszámot 17 ezerről 22 ezerre növeljék. Exportra az amerikai autógyártó 19 756 Model 3-ast és Model Y-t értékesített, míg egy hónappal korábban a 78 906 villanyautóból csak 968 ment exportra.

A Tesla ciklikusan működik, azaz a negyedév elején meghajtja az exportot, a rá következő két hónapban pedig a kínai piacra fókuszál. Ahol a BYD számít a legnagyobb villanyautó-gyártónak a júliusban leszállított 163 042 járművével, ám ezeknek több mint a fele tölthető hibrid volt. A Tesla közvetlen versenytársai közül a Nio 10 052, az Xpeng 11 524, míg a Li Auto 10 422 elektromos autót adott el júliusban a hazai piacon.

Fotó: Dai Zejun / AFP

A hagyományos hibrid autók eladásai júliusban 81 százalékkal, 136 ezerre nőttek az egy évvel korábbihoz képest, itt a Toyota és a Honda vezeti az eladási statisztikát.