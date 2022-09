Nemrég azt néztük meg, hogy egy alapvetően kiskereskedelmi cég fő tulajdonosa hogy lehet a világ második leggazdagabb embere. Nos, cége, a főként luxusmárkákkal foglalkozó LVMH szép növekedést mutatott az elmúlt években, feljutott a világ 20 legnagyobb tőzsdei vállalata közé. Ha az ékszerszektort nézzük, ott is az LVMH a legnagyobb szereplő, azonban most utánajárunk, hogy a kifejezetten az ékszerpiacra koncentráló tőzsdei cégek hogy teljesítenek.

Fotó: Sylvain Sonnet / Getty Images

A szektorban a legnagyobb cég az itthon is üzletekkel rendelkező dán Pandora, melynek piaci kapitalizációja nagyjából 39 milliárd dollár, és elsődleges piaca a koppenhágai tőzsde. A cég 2700 üzlettel rendelkezik világszerte, emellett 4000 más kiskereskedelmi bolt is árusítja termékeit. A cég igen ügyes marketingkampánnyal elérte, hogy a legismertebb márkanév lett az iparágban: a menedzsment szerint minden harmadik márkaneves Google-ékszerkeresésben a Pandora neve szerepel. A társaság árbevétele már jócskán túllépte a járvány előtti csúcsot, az árfolyam a járvány eleji 240 dán koronás mélypontról tavaly 900 koronáig emelkedett, onnan azonban mostanra visszatért 410 korona környékére. Érdekesség, hogy egy óriási rali már korábban is lezajlott a papírban 2010 és 2016 között,

akkor 50-ről közel 1000 koronáig szárnyalt.

A következő részvény amerikai, a Signet Jewelers, 3 milliárd dollárt közelítő tőzsdei kapitalizációval. A cégnek 3000 üzlete van, azonban különböző márkanevek alatt, amelyek messze nem olyan felkapottak, mint a Pandora, így a cég eredménye jobban ki van téve a gazdasági ciklusoknak. A járvány első szakaszában erős is volt a visszaesés, azóta azonban már új csúcsra kerültek az eladások, a részvény árfolyamában viszont igen nagy volt a mozgás: a 2016-ban még 100 dollár fölött is forgó papír a járvány elején jelentkező tőzsdei pánikban 7 dollárig esett, tavaly ősszel azonban már újra 100 dollár fölött járt, ahonnan mostanra 50 dollárra esett vissza. Így ha valaki belevett a pánikzuhanásba, és nem adta el eddig a papírt, még mindig igen szép hozamot tudhat magáénak.

A harmadik cég, amelyet érdemes megemlíteni, a Movado, egy régi, patinás cég, melyet Svájcban alapítottak még a 19. században, de ma már Amerikában van a központja. A cég elsősorban luxusóráiról híres, többek között a Lacoste és a Hugo Boss márkának gyárt és értékesít. Manapság persze nem kis kihívás az iparág, hisz a mobiltelefonok korában sokan abbahagyták a karóraviselést, bár a luxusmárkákat ez kevésbé érinti, ráadásul a Movado lépést tartva a fejlődéssel, belépett az okosórák piacára, ezen belül szinte megteremtve a luxusszegmenst.

A cégnél, hasonlóan a szektortársakhoz, a járvány eleji visszaesést jókora fellendülés követte, ami a részvény árában is hatalmas ugrást hozott. A 2018-as csaknem 50 dolláros árról 10 alá esett a papír, majd tavaly ősszel már ismét 50 volt, és mostanra 30 dollárra esett vissza. Érdekesség, hogy fundamentálisan a részvény alacsonyan árazott: mindössze 7-es P/E (a részvényár és az egy részvényre jutó eredmény hányadosa), ami még nem növekvő cégnél is alacsony érték, ha pedig folytatódik az eredménynövekedés,