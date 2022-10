Karim Benzema nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát. A pályafutása első Aranylabdáját kiérdemlő Karim Benzema a Real Madrid és a francia labdarúgó-válogatott csatára. Díjazása nem okozott meglepetést, előzetesen is őt tartották a legnagyobb esélyesnek. Ugyancsak papírforma szerint az európai szövetség (UEFA) Év játékosa címe is Karim Benzemaé lett 2022-ben.

Fotó: L'EQUIPE

A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 között megszokotthoz hasonlóan, azaz önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát. Az esemény felvezető szakasza, a sportolók és hírességek érkezésével itt nézhető vissza.

A 34 éves (1987-es születésű) Benzema 2004 és 2009 között a Lyon színeiben játszott, 2009 óta pedig a Real Madrid csapatát erősíti. Első válogatott mérkőzése 2007 márciusában volt. Előtte eldönthette, hogy a francia vagy az algériai válogatottban szerepeljen, de ő nem hezitált: a francia együttest választotta 2006-ban. Rögtön győztes találattal mutatkozott be az osztrákok ellen. Azóta 97 meccsen 37 gólt szerzett a galloknak.

Árnyoldal és sikerek

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a válogatottba 2015-től egészen a tavaly - részben Budapesten - megrendezett Európa-bajnokságig nem kapott meghívót a válogatottbeli csapattársa, Mathieu Valbuena szexvideós zsarolása ügyében játszott szerepe miatt. Így lemaradt a 2016-os Eb-ről, valamint nem volt tagja a 2018-as oroszországi világbajnokságon győztes francia együttesnek sem. Az ügyben tavaly novemberben megszületett az első fokú ítélet.

A Versailles-i bíróság bűnösnek találta Benzemát és egy év felfüggesztett börtönbüntetés mellett 75 ezer eurós pénzbírság megfizetésére kötelezte.

A csatár ügyvédje akkor úgy nyilatkozott, hogy "eléggé meglepte az ítélet, nem is kérdés, hogy fellebbezést nyújtanak be". Ugyanakkor Benzemának a napsütötte oldalból is bőséggel kijutott, legfontosabb eredményei:

francia bajnok (2005, 2006, 2007, 2008), Francia Kupa-győztes (2008),

spanyol bajnok (2012, 2017, 2020, 2022), spanyol Király Kupa-győztes (2011, 2014), spanyol Szuperkupa-győztes (2012, 2017, 2020, 2022),

Bajnokok Ligája-győztes (2014, 2016, 2017, 2018, 2022),

európai Szuperkupa-győztes (2014, 2016, 2017, 2022), klubvilágbajnok (2014, 2016, 2017, 2018),

Nemzetek Ligája-győztes (2021), UEFA Év játékosa (2022), Aranylabda-díjas (2022)

A 66. Aranylabdát a francia klasszis, Zinedine Zidane adta át Benzemának, aki kétszer is a vezetőedzője volt a Real Madridnál honfitársának. A csatár a szenegáli Sadio Manét (Liverpool/Bayern München), valamint a belga Kevin De Bruyne-t (Manchester City) előzte meg a szavazáson, amely nem a naptári év, hanem a szezonban nyújtott teljesítményt értékelte.

A csatár - aki tavaly negyedik volt az Aranylabda-voksoláson - Bajnokok Ligáját és spanyol bajnoki címet nyert az elmúlt szezonban, ráadásul mindkét sorozatban gólkirály lett: a BL-ben 15, a La Ligában pedig 27 találattal zárt.

Benzema Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin és Zinedine Zidane után az ötödik franciaként vehette át a futballvilág legrangosabb egyéni díját. Egyben ő lett a legidősebb győztes az első aranylabdás, az 1956-ban kitüntetett angol Sir Stanley Matthews óta.

Messi ezúttal lemaradt, Putellas nem tud hibázni

A párizsi Chatelet Színházban megrendezett eseményen a szűkített 10-es listán négy BL-győztes játékos kapott helyet Benzema, Thibaut Courtois, Vinicius Junior és Luka Modric személyében.

A 30 fős előzetes listán 2005 óta először nem szerepelt a hétszeres első Lionel Messi.

Az argentin fenomén 2021-ben (a PSG játékosaként) még az első helyen végzett és ő nyerte el a futballvilág legfajsúlyosabb elismerését, az Aranylabdát. Egy évvel korábban, 2020-ban a koronavírus-járvány miatt nem ítélték oda díjat, de 2019-ben ugyancsak Messi érdemelte ki a trófeát, akkor még a Barcelona sztárjaként.

Van viszont, ami nem változik: a negyedik alkalommal odaítélt női Aranylabdát az FC Barcelonában játszó Alexia Putellas kapta meg,

a spanyol középpályást tavaly sem tudta senki felülmúlni. A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát - amelyről az eddigi Aranylabda-győztesek szavaztak - az FC Barcelonát erősítő, spanyol Gavi vehette át. A harmadszor odaítélt, legjobb kapusnak járó Jasin-díjat a Real Madrid belga légiósa, Thibaut Courtois érdemelte ki.

A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát Robert Lewandowski, a Bayern Münchentől az FC Barcelonába igazolt lengyel sztár kapta, míg az év klubja az angol bajnok Manchester City lett. Új kategóriának számított a szociális és jótékonysági projektekben kiemelten tevékeny labdarúgónak megítélt Sócrates-díj, amelyet a 70-es, 80-as évek kiváló brazil futballistájáról neveztek el. Az első díjazott Sadio Mané lett.

Fotó: Mohamed Badra

A 2022-es Aranylabda-szavazás végeredménye a következő:

1. Karim Benzema (francia, Real Madrid)

2. Sadio Mané (szenegáli, Liverpool/Bayern München)

3. Kevin De Bruyne (belga, Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Bayern München/FC Barcelona)

5. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)

6. Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain)

7. Thibaut Courtois (belga, Real Madrid)

8. Vinicius Junior (brazil, Real Madrid)

9. Luka Modric (horvát, Real Madrid)

10. Erling Haaland (norvég, Borussia Dortmund/Manchester City)