Az olajipar talán kérdés nélkül a klímaváltozásról szóló viták középpontjában van, miután a különböző finomítók és vegyipari létesítmények széndioxid kibocsátása óriási szerepet játszik az üvegházhatás kialakulásában, nem is beszélve az üzemanyagok elégetése során keletkező szennyezésekről.

Fotó: Luke Sharrett/Bloomberg via Getty Images

A problémát súlyosbítja, hogy a műtrágyától a különböző műanyagokig a szénhidrogénekből készült alapanyagok és nyersanyagok a modern élet nélkülözhetetlen részét jelentik, így a szektor megtisztítása elengedhetetlen lehet a melegedés leállításához és bár számos területen történt előrelépés az olajipari termékek kiváltása érdekében, az iparág továbbra is fontos szerepet tölt be a gazdaság működésében.

A probléma megoldására az olajipar, és annak legnagyobb nyugati szereplője, az ExxonMobil a széndioxid leválasztás és tárolás (CCS) néven ismert technológiát javasolja, melynek keretében az üzemek által eregetett füstből leválasztanák az üvegházhatású gázokat és azokat föld alatti tárolókban raktároznák el.

A vállalat Houstonban egy 100 milliárd dolláros projektet javasol a célra és ehhez megnyerte versenytársai, mint a Shell, a Chevron, a Dow Chemicals vagy épp az Ineos támogatását is.

A CCS fejlődését és terjedését támogatja a Biden-kormányzat klímacsomagja (IRA) is – főként a törvény megszavazához szükséges döntő szavazat birtokosa, Nyugat-Virgina szenátora, Joe Manchin közbenjárása miatt –, noha a több évtizedes elképzelés mindeddig csak mérsékelten váltotta be a hozzáfűzött reményeket, pedig az első CCS létesítmény több mint 50 éve épült Texasban.

Az IRA több milliárd dollárt szán arra, hogy az olajipar és más hasonló szektorok megtisztítását ígérő technológia bebizonyíthassa megvalósíthatóságát, mely kulcsfontosságú a 2050-re elérendő nettó zéró kibocsátást elképzelő tervek megvalósításához. Az olajipar mellett a nehézipar is ígéretek sokaságát tette dollármilliárdok értékében, hogy beveti ezt a technológiát.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) mintegy 80 CCS projektet számolt össze az Egyesült Államokban, melyek 2030-ig működésbe léphetnek.

Azonban a technológia szerepét a klímaváltozás elleni küzdelemben nem övezi különösebb egyetértés, sokan az olajipar trójai falovát látják benne, melyre hivatkozva elkerülhetőek a szükséges változások. Ráadásul a CCS jelenleg nagyon messze van attól, hogy valódi hatást tudjon gyakorolni a kibocsátásra. A Global CCS Institute felmérése szerint a 41 már működő vagy éppen épülő CCS üzem és a 153 tervezett projekt világszerte együttesen is csak a 2021-es kibocsátás mindössze 1 százalékát lesz képes tárolni.

Ennek ellenére a technológia mellett nem csupán az olajipar száll síkra, az az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) által felvázolt zéró kibocsátáshoz vezető forgatókönyvekben is fontos szerepet kap, különösen az olyan nehezen megtisztítható szektorok terén, mint a cement- és acélgyártás vagy a földgáz feldolgozása.

Az IEA által felvázolt útvonal a nettó zéró felé szintén azzal számol, hogy a következő 25 évben többszáz milliárd dollárnyi beruházás segítségével többezer ipari létesítmény több milliárd tonnányi kibocsátását választják le a CCS segítségével. A tudományos konszenzus is arra mutat, hogy a technológia alkalmazása nélkül a klímacélok elérhetetlenek – közölte egy szakértő a Financial Times összeállításában.

A szennyezés terén leválasztott széndioxidot az elképzelések szerint egy vegyi eljárás eredményeként szeparálják a többi kibocsátástól, majd azt a földgáz szállításhoz használatos vezetékekhez hasonló csöveken pumpálják vissza a föld alá, vagy épp alakítják üzemanyaggá és vegyi anyagokká. Az olaj- és gázipari cégek többek között a szénhidrogének kezelése terén szerzett tapasztalataik miatt is szeretik előtérbe állítani ezt a technológiát, mint lehetséges megoldást a klímaválságra.

Azonban szemben az egyre nagyobbra növő szél- és napenergiával, a CCS jelenleg nem igazán létezik még mint iparág, hasonlóan a szintén gyakran emlegetett, az olajipar által szintén kedvelt zöld hidrogénhez.

A technológia kritikusai szerint ezért érdemesebb is lenne a forrásokat a már széleskörben alkalmazott, működőképesnek bizonyult megoldások terjedésére költeni.

Az 1 milliárd dolláros Petra Nova CCS projekt, mely egy széntüzelésű erőmű segítségével mutatta volna be a megoldás életképességét, 2016-ban kezdte meg működését és 200 millió dollárnyi állami támogatásban is részesült, ám végül mégis csak 4 évet élt, miután a széndioxid leválasztási céljait rendszeresen elvétette. Hasonló eredményt hozott az 54 milliárdos ausztráliai Gorgon földgáz cseppfolyósítását célzó projekt is, melyben olyan cégek vettek részt, mint a Chevron, az Exxon és a Shell, valamint japán befektetők egy csoportja. Ám a tárolási helyszínnel és a hibás felszereléssel kapcsolatos problémák miatt az ígéretek ott sem teljesültek.

Hasonló kudarcok sorát lehetne idézni, ám a technológia támogatói szerint az működőképes, annak terjedését az üzleti megtérülés nehézségei hátráltatják. A legtöbb amerikai projekt az összegyűjtött széndioxidot azonban az olajtermelés fokozására használja, ami a környezeti előnyeit is ellensúlyozza annak. Azonban a Biden-kormány klímacsomagja változtathat a gazdasági lehetőségeken, miután egy tonnányi elraktározott széndioxidért már 50 dollár helyett 85 dollárnyi adókedvezmény jár.

Egy másik törvény értelmében az amerikai energiaügyi minisztérium 12 milliárd dollárt szán a CCS projektek és az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra, például vezetékek támogatására.

Az olajipar nagy harcot vívott azért, hogy a klímacsomagban kapjon helyet a technológia és iparági szakértők szerint annak hatására számos projekt most először nyereségessé is válhat.

Az IRA-nak köszönhetően a CCS nyereséges lehet iparágak sokaságánál, legyen szó acél-, cement- és hidrogéngyártásról. Ezért a törvény egy új iparágat teremthet meg, mely évi többszáz projektet hoz majd tető alá az elvetkező években. A tonnánként 85 dolláros ár mellett a CCS a széndioxidot koncentráltan kibocsátó területeken érheti meg alkalmazni, mint például az ammóniagyártás.

Azonban a jelenleg évi 20 millió tonna tárolására képes amerikai létesítmények az ország kibocsátásának kevesebb, mint 0,01 százalékát teszik ki, ráadásul ezek többsége olajtermelésre használja az összegyűjtött széndioxidot. A folyamatban lévő mintegy 80 projekttel együtt is ez csak mintegy 100 millió tonnára nőhet, ami 8,5 milliárd dollárnyi éves kormányzati kiadást jelent, ami a szektor fejlődésével tovább emelkedhet.

Azonban az olajipari vezetők is kezdik felismerni, hogy a kibocsátások csökkentésére irányuló nyomás, a zöld technológiák fejlődése és az állami támogatások miatt a CCS most vagy soha pillanathoz érkezett. Októberben így az Exxon zöld jelzést adott legnagyobb hasonló projektjének Louisianában, mely évi 2 millió tonna szennyezés elkerülését tenné lehetővé.

A technológia terjedésének azonban gátat vethetnek a különböző engedélyezési nehézségek, különösen a széndioxidot az összegyűjtés helyétől a végső tárhelyig elvezető vezetékek terén. Ráadásul a CCS már több esetben tűnt úgy, hogy életképessé válik, míg végül a legtöbb esetben kudarcot vallott. Ha a bőkezű állami segítség sem indítja be annak terjedését, akkor végleg tévútnak bizonyulhat az olajipar túlélését célzó elképzelés az iparági erőfeszítések ellenére.