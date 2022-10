A kormányzati statisztikák szerint az év első hat hónapjában 3284 amerikai igényelt ír útlevelet, ami több mint kétszerese 2021 azonos időszakának, emellett ugrásszerűen megnőtt az olasz és német útlevelek iránti kereslet is. Beszédes adat, hogy a New York-i olasz konzulátuson a várólistán 3700 ember szerepel.

Minden jelentkező nyomos okokat sorol fel

– írja a Bloomberg. Van, aki a munkaadója munkavégzés helyszínére vonatkozó szabadabb politikáját szeretné kihasználni, és olyan is akad, akinek a világjárvány világította meg a több útlevél birtoklásában rejlő előnyöket, ugyanis a pandémia idején is be tudtak lépni az adott országba. Mások egyszerűen belefáradtak az Egyesült Államok politikai megosztottságába, és menekülési utat szeretnének.

Minden hónap rekordhónap

– mondta Giorgio Nusiner, a floridai székhelyű olasz állampolgársági segítségnyújtási program igazgatója. „A múlt év vége óta hihetetlenül megnövekedett a kereslet, és a politika a fő ok, amiért az emberek ki akarnak szállni.”

Megdöbbentő szám, de a Global RCG tanácsadó cég szerint

az amerikaiak 40 százaléka jogosult európai állampolgárságra.

Részben ezt magyarázza, hogy Írország például állampolgárságot biztosít azoknak a második, harmadik és negyedik generációs ír-amerikaiaknak, akik megfelelnek bizonyos kritériumoknak , míg Olaszország elismeri az 1861-ig visszanyúló családi kötelékeket. Nem is csoda, hogy egyre többen kutatják az Egyesült Államokban családfájukat.

Ugyanakkor nem arról van szó, hogy amerikaiak tömegesen költöznének Európába, élve az útlevél adta jogukkal.

Inkább, csak szeretik, és megnyugtatja őket ez a lehetőség. Persze Európa sem mentes a politikai-, és gazdasági zavaroktól. Elég, ha a sokat emlegetett elszabaduló inflációra, vagy éppen az energiaárakra gondolunk.

Míg egyes amerikaiak politikai okokból választják az európai állampolgárságot, másoknál a pénzügyi megfontolások a döntőek. A 47 éves Louis Reynolds-nak olasz útlevele is van, ugyanis dédapja, Luiggi Infante olasz származású volt. Az ingatlanfejlesztő vállalkozó könnyen profitra váltotta útlevelét, ugyanis könnyedén hozzáfér az olasz piachoz is.

Ez egy nagyszerű módja annak, hogy hozzáférjek az EU piacához, és egyben szórakoztató megismerni a saját gyökereimet is

– foglalta össze véleményét a férfi.