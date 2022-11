Sorban már az ötödik hónapja zsugorodik az euróövezet gazdasági teljesítménye, de kisebb mértékben, mint ahogy azt a piaci elemzők várták – derül ki az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet felmérésének ma publikált adataiból.

Fotó: Getty Images

Az S&P Global által összegyűjtött adatok szerint a kompozit befektetésimenedzser-index (BMI) 47,8 pontra nőtt az októberi 47,3 pontról, ezzel elérve a két hónapos csúcsot. Bár a gazdasági esés szintje 2013 óta a legmagasabb (a világjárvány alatti zárlatot leszámítva), a helyzet sokkal enyhébb, mint amire az elemzők korábban számítottak.

Az enyhülő visszaeséshez hozzájárult a vállalkozási veszteségek csökkenése, az ellátási láncra nehezedő nyomás enyhülése és a jövő évi piacba vetett bizalom megerősödése. Sajnos a gazdasági hangulat továbbra is komor, a kereslet még mindig csökken, ami a munkaerőpiacra is negatív hatással van.

A gazdasági tevékenység további esése novemberben megnöveli annak az esélyét, hogy az eurózóna recesszióba zuhan. Egyelőre az utolsó negyedéves adatok megegyeznek a 0,2 százalékos GDP-zsugorodással. Ennek ellenére a novemberi BMI-adatok viszonylag jó híreket is hoznak

– mondta Chris Williamson, az S&P Global vezető piaci elemzője.

A kompozit index összetevői közül a feldolgozóipari BMI 47,3 pontra nőtt az októberi 46,4-ről, és szintén két hónapos csúcson van. A szolgáltatóipari BMI októberhez hasonlóan 48,6 ponton maradt, nagyobb változás itt nem jelentkezett.

A befektetésimenedzser-index 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági aktivitás teljesítményének csökkenését jelzi, az euróövezeti kompozit BMI pedig júliusban esett be ez alá.

A mostani adatok alapján a gazdasági válság mindössze enyhült, a feldolgozó és szolgáltatási szektor számára a jelenlegi helyzet továbbra sem kedvez.

A magas energiaárak a gyártáson, szállításon és a rezsin keresztül is nagy hatással vannak az iparra, és az eurózóna szomszédjában folyó háború a piacba vetett bizalmat is csökkenti.

A legnagyobb esés továbbra is Németország gazdaságára a jellemző, azonban ez is jócskán enyhült. A német kompozit BMI 46,4 pontja a termelés ötödik hónapja tartó zuhanását jelzi, azonban ennek szintje a legalacsonyabb augusztus óta. A francia gazdaság is lejtőre állt, de a 48,8 pontos kompozit BMI alapján 2021 februárja óta ez az első alkalom, hogy csökkent a termelés.

Az euróövezet két legnagyobb gazdasága is zsugorodott novemberben, a térség országai pedig hónapok óta hasonló trendeket mutatnak. Ennek ellenére a meglepően alacsony novemberi adatok arra utalnak, hogy a gazdasági hanyatlás szintje csökken, és a válság talán nem lesz olyan erős, mint amire számítottunk.

„Bár a recesszió valószínű, a legújabb adatok alapján reménykedhetünk, hogy a visszaesés szintje nem lesz olyan erős, mint amit korábban hittünk”

– mondta az elemző.