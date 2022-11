Helikoptereket adnak a britek Ukrajnának

Helikopterrekkel folytatja Ukrajna támogatását Nagy-Britannia, erről Ben Wallace brit védelmi miniszter számolt be. Az Egyesült Királyság eddig még nem adott légi járműveket Ukrajnának, most viszont három Sea King helikoptert is átadnak majd Kijevnek, amelyből az elsőt már le is szállították – írja a Bloomberg.

Egy német flottában szolgáló Sea King. Fotó: AFP

Wallace emellett azt is bejelentette, hogy átadnak tízezer tüzérségi lövedéket is az ukránoknak, hogy így segítsék őket az oroszokkal vívott harcban.

A bejelentés alig néhány nappal azután érkezett, hogy Rishi Sunak brit kormányfő váratlanul Kijevbe látogatott, és találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Azon a találkozón Sunak egy 50 millió fontos támogatási csomagot jelentett be, amelyet Ukrajna hadseregének szánnak. Ennek része 125 légvédelmi fegyver és a hozzá tartozó felszerelés is,

amellyel az iráni drónok ellen vehetnék fel hatékonyabban a harcot az ukránok.

A Sikorsky SH-3 Sea King helikoptereket a 60-as években rendszeresítették az Egyesült Államokban, elsősorban a tengeralattjárók elleni harcra fejlesztették ki őket, de a két hajtóműves légi jármű remekül megállta a helyét más területeken is. A világ számos országában használják, elsősorban a flottáknál.