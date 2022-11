Az Egyesült Államokban 20 éves magasságokba emelkedtek a 30 éves fix kamatozású jelzáloghitelek kamatai, miközben az ingatlanárak július óta csökkennek. Szakértők azt várják, hogy az áresés még legalább egy évig tart.

37 éve nem pangott annyira az ingatlanpiac, mint mostanában.

Fotó: Newsday RM via Getty Images

Január és október között csaknem harmadával kevesebb ingatlanpiaci tranzakciót kötöttek az USA-ban a National Association of Realtors kereskedelmi szövetség szerint. Bob Schwarz, az Oxford Economics elemzője szerint a kereslet és kínálat egyensúlya megbomlott: míg a kínálat marad, a következő hónapokban további keresletcsökkenésre lehet számítani. Sam Hall, a Capital Economics szakértője pedig azt várja, hogy 2011 óta a legkevesebb használt lakást adják el az idén. Ezt mutatja a jelzálogbankokat tömörítő Mortgage Bankers Association indexe is, amely november közepéig 46 százalékkal csökkent a korábbi év azonos időszakához képest – magyarázta Hall a The Telegraphnak.

A jelzálogkamatok szintje 37 éves csúcsra emelkedett az USA-ban, októberben átlagosan 7 százalék volt, és ez legalább egy évig így is marad – vélik a Capital Economics elemzői. Ezzel egy mediánjövedelmű amerikai háztartás bevételének 28,5 százalékát teszi ki a törlesztőrészlet, az arány több mint a duplájára emelkedett 2020 májusához képest.

Az amerikai visszaesés figyelmeztetésül szolgálhat a briteknek. Amerikában ugyanis a Federal Reserve hamarabb kezdte emelni az alapkamatot, mint brit társa, a Bank of England. Az Egyesült Királyságban a háztartási mediánjövedelemből történelmi mértékű arányt tesz ki a jelzálogtörlesztő részlet – 44 éve nem volt ilyen magas, a bérek nem tartottak lépést az ingatlanárakkal, ráadásul az infláció is erősen elértéktelenítette a jövedelmeket.

Az Egyesült Királyságban hiába alacsonyabbak a hitelkamatok az USA-hoz képest, az ingatlanok értéke nagyobb ütemben nőtt, mint a keresetek.

Tovább súlyosbítja a britek helyzetét a változó kamatozású hitelek elterjedtsége. Amerikában leginkább az új hitelfelvevők szembesülnek a magasabb kamatokkal, mivel az igénylők többsége 30 évre fixálja a kamatokat a szerződésében.

Mindennek tetejébe az USA-ban a gazdasági kilátások is jobbak. Elemzői várakozások szerint a tengerentúlon a rendelkezésre álló jövedelem már 2023 elejétől növekedésnek indul, míg a briteknél további szűkülést várnak a következő két évben – figyelmeztettek a Capital Economics szakértői.