Meglepetésre megugrott a munkanélküli-segélyért újonnan benyújtott kérelmek száma az Egyesült Államokban: a munkaügyi minisztériumnak a hálaadás miatt egy nappal korábban nyilvánosságra hozott adatai szerint 240 ezer ilyen kérelem érkezett a múlt héten a várt 225 ezer helyett, az előző heti adat 223 ezer volt.

A tartós cikkek megrendelése jobb a vártnál

Fotó: Bloomberg

A Reuters elemzése szerint ez az adat valószínűleg nem utal lényeges változásra a munkaerőpiaci feltételekben, amelyek továbbra is feszesek. A technológiai szektorban ugyan jelentős leépítéseket jelentettek be, ezen és az építési ágazaton kívül a gazdaság többi szegmensében inkább keresnek embert.

A vártnál jobb lett viszont a tartós fogyasztási cikkek gyártására vonatkozó új megrendelések adata, itt havi bázison egyszázalékos növekedésről számolt be a statisztikai hivatal, ami meghaladja a 0,4 százalékos bővülésre vonatkozó piaci előrejelzéseket.

Ez négy hónapja a legnagyobb emelkedés, ami a szállítóeszközök 2,1 százalékkal megugró keresletére vezethető vissza. A szállítási ágazatot nem számítva az új megrendelések 0,5, a védelmi ágazat nélkül 0,8 százalékkal nőttek.