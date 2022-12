Joe Biden amerikai elnök ígérete szerint Washington addig támogatja fegyverekkel Ukrajnát, amíg csak szükséges. Ehhez azonban az amerikai hadiipari beszerzések jelentős átalakítása szükséges.

Javelin páncéltörő rakéta egy kijevi graffitin – fotó: Sergei Supinsky / AFP

Az elmúlt években az amerikai hadiipar egyre inkább a csúcstechnológiára állt át, Ukrajnának viszont hagyományos felszerelésre, tüzérségi ütegekre, páncéltörő rakétákra és az ezekhez szükséges lőszerekre lenne szüksége. A Pentagonnak így át kell állnia egy régi-új beszerzési rendszerre, ráadásul a meglévő kontraktusok végrehajtását is fel kell gyorsítania.

További kérdés, hogy mi lesz az USA többi szövetségesével (például Tajvannal Kínával szemben vagy Dél-Koreával Észak-Koreával szemben), hiszen a haddipari kapacitások nagy részét lefoglalják az Ukrajnának nyújtott ellátmányok. Arról nem is beszélve, hogy saját védelmére is kell tartalékolnia – még hagyományos fegyverekből is.

Az elmúlt években a fejlesztések és a megrendelések túlnyomó részben lopakodó vadászgépekre, mesterséges intelligenciával feltuningolt célzóberendezésekre és távcsövekre vagy hiperszonikus fegyverekre irányultak.

A számok megdöbbentők. December 9-i adatok szerint Washington több mint egymillió 155 mm-es, 180 ezer 105 mm-es tüzérségi lőszert, több mint 8500 Javelin tankelhárító rakétát, 4200 Excalibur okosgránátot és 1600 vállról indítható Stinger rakétát ígért Kijevnek.

„Mi történik, ha valahol máshol is kirobban egy fegyveres konfliktus? Nem 5, nem 10 év múlva, hanem most?” – fakadt ki William LaPlante amerikai védelmiminiszter-helyettes egy konferencián.

„El kell fogadnunk, hogy a just-in-time, a pont időben leszállítandó gazdaságnak vége”

– tette hozzá.

A Pentagon november 30-án kötött szerződést a Raytheon Tehcnolgiesszel újabb hat légvédelmi egység szállításáról a következő években esedékes szállítással. A HIMARS hordozható rakétarendszerekből a Lockheed Martin 540-et gyártott, ebből az amerikai hadseregnél van 460, 38-at Ukrajnának ígértek. A Pentagon hivatalos megkeresére a Lockheed ígéretet tett a gyártásra, de ha megfeszülnek, sem tudnak évi 96 rendszernél többet gyártani, hisz már ez is a duplája a szokásos éves kapacitásnak.

A Lockheed Martin árfolyama (dollár)

„Ha az ukrán konfliktus előtti készletmennyiséget egynek vesszük, akkor a jelenlegi helyzet alapján legalább másfélszeres mennyiséget kell felhalmoznunk” – véli Roman Schweizer, a Cowen Wahington Research Group elemzője. A Stinger rakéták előállítását a Lockheed 2020-ban hagyta abba, most tervezik, hogy ismét beindítják a gyártósorokat.