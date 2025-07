Otthon Start Program: tágas otthonra tehetünk szert, ha elmegyünk a plafonig – itt lehet hatalmas ingatlant venni

Ki kell emelni, hogy a maximálisan felvehető hitel mellett ha valaki az árplafont maximalizálva vásárol ingatlant, az azt jelenti, hogy lakás esetében 50 millió forint, ház esetében pedig 100 millió forint a kedvezményes hitel nélkül is rendelkezésre áll. Vagyis ebben az esetben a vevő az ország legtöbb részében az Otthon Start Program nélkül is tudna ingatlant vásárolni. (Csak értelemszerűen kisebbet, mint amit a plusz 50 millió segítségével vehet.)

Terület Négyzetméterár Méret lakás Méret ház Magyarországi átlag 787 000 127,06 190,60 Budapest 1 300 000 76,92 115,38 Bács-Kiskun 596 000 167,79 251,68 Baranya 663 000 150,83 226,24 Békés 249 000 401,61 602,41 Borsod-Abaúj-Zemplén 358 000 279,33 418,99 Csongrád 693 000 144,30 216,45 Fejér 647 000 154,56 231,84 Győr-Moson-Sopron 786 000 127,23 190,84 Hajdú-Bihar 816 000 122,55 183,82 Heves megye 425 000 235,29 352,94 Jász-Nagykun-Szolnok 308 000 324,68 487,01 Komárom-Esztergom 591 000 169,20 253,81 Nógrád 266 000 375,94 563,91 Pest 766 000 130,55 195,82 Somogy 1 000 000 100,00 150,00 Szabolcs-Szatmár-Bereg 538 000 185,87 278,81 Tolna 314 000 318,47 477,71 Vas 563 000 177,62 266,43 Veszprém 841 000 118,91 178,36 Zala 526 000 190,11 285,17

A fentiekből jól látszik, hogy átlagos magyarországi négyzetméterárral számolva, ha a maximális hitelt vesszük fel, és a maximális önrészünk is megvan hozzá, akkor akkor 127,06 négyzetméteres lakásra vagy 190,60 négyzetméteres házra tehetünk szert.

Ha ragaszkodunk hozzá, hogy a fővárosban vásároljunk ingatlant, akkor ennél valamivel kisebb alapterületűeket kapunk: lakások esetében 76,92, házak esetében 115,38 négyzetméteres lehet az új otthonunk, amennyiben átlagárért tudunk vásárolni, ugyanis négyzetméterárak itt a legmagasabbak Magyarországon.

A második helyen Somogy vármegye végzett, ahol 100 négyzetméteres lakást vagy 150 négyzetméteres házat vehetünk magunknak. Ugyanakkor a vármegye átlagát jelentősen felhúzták a Balaton-parti települések, a magyar tengertől távolodva jó eséllyel találhatunk ennél számottevően alacsonyabb árú ingatlanokat is.

A legalacsonyabb átlagos négyzetméterár Békés vármegyében érhető el, ahol 401,61 négyzetméteres lakást vagy 602,41 négyzetméteres házat vehetnénk az árplafon teljes kihasználásával.

További segítséget jelenthet a szuperkombó

Az Otthon Start Program számos más kedvezménnyel összevonható. Ezek köz tartozik az Orbán Viktor által szerdán bejelentett, közalkalmazottaknak nyújtott évi 1 millió forintos lakhatási támogatás is. Ennek részleteit és bevezetésének időpontját még nem ismerjük. Azonban a már működő konstrukciók között is vannak érdekes kombinációk. A Bankmonitor pénzügyi portál vezető elemzője, Argyelán József három is lehetőséget emelt ki:

Elsőlakás-vásárló, aki nem tervez gyermeket (Otthon Start és piaci lakáshitel kombinációja).

Elsőlakás-vásárló két gyermekkel (CSOK Plusz, Babaváró hitel és Otthon Start kombó).

Szuperkombó: olyan elsőlakás-vásárló, aki három gyermeket vállalna.

Az optimális finanszírozás ebben az esetben nem változik az előbbi esethez képest, ám minden egyes gyerek megszületése további pénzügyi előnyökkel jár. A Babavárónál a futamidő alatt érkező első gyermek miatt a kamatmentesség válik csak véglegessé. A második baba születésekor elengedik a fennálló tartozás 30 százalékát, míg a harmadik baba születésekor elengedik a teljes fennálló tartozást. Az első két baba érkezésekor az adós kérheti törlesztési kötelezettsége hároméves szüneteltetését is.