Elszálltak a védelmi ipari részvények, duplázni és triplázni is lehet idén velük

Bár az elmúlt pár évben világszerte sokasodó geopolitikai kockázatok és nyílt katonai konfliktusok, háborúk jelentős bizonytalansági tényezők a piacok számára, a védelmi ipari cégek és befektetőik rengeteget profitálnak a feszültségekből.

Elképesztő menetelésben a védelmi ipari cégek, köztük a Rheinmetall részvényei / Fotó: Filmbildfabrik / Shutterstock

A szektor egésze is kimagaslóan teljesít az idei árfolyammozgásokat látva.

Rheinmetall, Hensold – ezekkel a védelmi ipari részvényekkel triplázni lehetett idén

Elég rátekinteni a szektor európai nagyágyújának, a Rheinmetallnak a részvényárfolyamára, amely több mint tízszeresére növelte tőzsdei értékét az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta.

A kontinens legnagyobb lőszergyártójának számító, Magyarországon is érdekeltséggel rendelkező, düsseldorfi központú vállalat részvényei idén is elképesztő, 180 százalék feletti ralit mutatnak. Vagyis azok a tőzsdézők is majdnem megtriplázhatták befektetésüket hét hónap alatt, akik az év elején vásároltak be a papírból.

A rakétaszerűen emelkedő Rheinmetallt szorosan követi legfőbb német versenytársa, a Hensold is, legalábbis a tőzsdei versenyben. A részben német állami tulajdonban lévő, főleg az elektronikusszenzor-megoldások (radar- és fegyverrendszerek, valamint repülőgép-elektronika) területén ismert vállalat papírjai 170 százalékkal értékelődtek fel idén.

Kirobbanó formában van a britek első számú hadiipari cége, a BAE Systems is, amely több mint másfélszeresére hízott 2025-ben.

A BAE a világ legfejlettebb, technológiaalapú védelmi, repülési és biztonsági megoldásait kínálja, és jelentős megrendelésállománnyal rendelkezik

– magyarázta az Interactive Investorsnak Anthony Lynch, a JPMorgan Claverhouse portfóliómenedzsere. A befektetési szakember a Rolls-Royce részvényeiben is lát még fantáziát, amely szerinte az űripari piac meghatározó szereplője, és jelentősen profitált a védelmi kiadások növekedéséből.

Az elképesztő tőzsdei hozamok az egész szektort jellemzik: a Stoxx Europe Aerospace & Defence szektorindex 50 százalékos menetelést tudhat maga mögött.

A 4iG-vel itthon is meg lehetett lovagolni a védelmi szektor reneszánszát

A szektor iránti befektetői érdeklődésnek van haszonélvezője itthon is. A hazai távközlési és infokommunikációs piacon meghatározó pozícióval rendelkező 4iG az űr- és a hadiipar területén is egyre aktívabb, sorra jelenti be az ilyen jellegű beruházásokat és megállapodásokat. Az ilyen irányú orientációt erősíti az is, hogy a magyar vállalat 25 százalékos tulajdonosa a Rheinmetall. A globális védelmi ipar felpörgését látva úgy tűnik, a 4iG jó időzítéssel látta meg a lehetőséget a szektorban.