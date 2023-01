A 2022-es év mérföldkő volt a horvát úthálózat történetében. Megépült az ország legdélibb, Dubrovnik környéki részét Dalmácia többi részével összekötő Peljesac híd, északon pedig elérte a magyar határt az A5-ös autópálya. Ezen beruházásokkal gyakorlatilag csaknem teljessé vált a horvát autópálya-hálózat, és az idei évtől új korszakba léphet a sztrádafejlesztés.

A rég várt Peljesac hidat tavaly adták át a forgalomnak.

Fotó: Bloomberg / Getty Images

Éppen ezért a horvát autópályákat kezelő vállalat nyilvánosságra hozta legújabb terveit, melyek középpontjában a következő évtizedben a tehermentesítés áll. A projekt a zágrábi körgyűrű bővítésével kezdődik. Ennek keretein belül

a fővárost elkerülő út 2026-ig mindkét irányban háromsávossá bővül.

Erre azért van szükség, mert az említett, 1981-ben megépített gyorsforgalmi út már nem bírja a napi átlag 70 ezer autó jelentette terhelést. A munkálatok még idén megkezdődhetnek, mivel nincs szükség az érintett szakaszon telekfelvásárlásra, az elkerülő építésekor ugyanis – bölcsen – eleve számoltak az esetleges bővítéssel.

Hasonló a helyzet a Zágrábot Károlyvárossal (Karlovac) összekötő autópálya esetében is. Ezen az úton naponta átlagosan 50 ezer jármű halad át, de a nyári hónapokban ennek a duplája is megfordul a szakaszon, ezért a jövőben itt is ki fognak építeni egy harmadik sávot.

De szükség van a Károlyváros és a legnagyobb horvát kikötő, Fiume (Rijeka) közti szakasz tehermentesítésére is,

itt azonban új sávok helyett egy másik sztrádát építenek. Az új út a kikötővárostól délre a tengerparton halad majd, és Zengg (Senj) térségében csatlakozik a Zágráb–Split pályához. A projekt azonfelül, hogy csökkenti az A3 autópálya terhelését, csaknem 100 kilométerrel lerövidíti az utat Fiume (Rijeka) és Split között.

Dubrovnik közvetlen elérését a Franjo Tudman híd könnyíti meg, a sztrádára még pár évet várni kell.

Fotó: Education Images / Getty Images

A Peljesac híd megépítésével Zágrábtól egészen a dél-dalmáciai Stonig elkészült az autópálya, de Dubrovnik továbbra is gyorsforgalmi kapcsolat nélkül maradt. A következő években ez is megváltozhat,

a tervek szerint ugyanis 2030-ig a sztráda eléri majd az Adria gyöngyszemének tartott várost és a montenegrói határt.

Az elmúlt években komoly vita folyt egy esetleges Dráva menti autópálya építéséről is, amivel a szlovén határtól a Dráva vonalát egészen a szerb határig követő 2-es utat lehetne kiváltani. A kormány viszont nemrég pontot tett a vita végére, az említett szakaszon ugyanis a következő években csak egy kétszer egysávos gyorsforgalmi utat építenek.

Az új út Csáktornyától (Cakovec) egészen Újlakig (Ilok) húzódik majd. De új gyorsforgalmi út épül majd Közép-Horvátországban is Pakrác (Pakrac) és Verőce (Virovitica) érintésével a bosnyák határtól egészen Barcsig.