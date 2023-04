Delhiben tárgyal Gyenisz Manturov orosz miniszterelnök-helyettes, aki egyúttal az ipari és kereskedelmi tárca vezetője is. Az egyik fő téma a szabadkereskedelmi megállapodás a két ország között, amely egyúttal garantálja a befektetések biztonságát is vállalatok számára.

Gyenyisz Manturov Delhiben.

Fotó: Alexey Maishew / AFP



India nem hajlandó egyértelműen elítélni Moszkva Ukrajna elleni invázióját, és a háború kezdete óta jelentősen növelte az orosz olaj importját, emlékeztetett a hírrel kapcsolatban a Reuters. Manturov részvételével ült össze hétfőn a kereskedelmi, gazdasági, tudományos, technikai és kulturális kapcsolatokkal foglalkozó vegyesbizottság, amelynek megbeszélésén részt vettek a két ország üzleti életének képviselői is. A szabadkereskedelmi megállapodásról kétnapos látogatása során egyeztet Subrahmanjam Dzsaisankar külügyminiszterrel is.

Az Economic Times tudósítása szerint

Delhi legfőbb célja az Oroszországba irányuló export növelése.

Bár a kivitel folyamatosan nő, a lap forrásai szerint egyre nagyobb is erre az igény egy sor szektorban. Ez nem meglepő a nyugati szankciók miatt, amelyek jelentős hiányhoz vezettek az orosz piacon és iparban.

Oroszország emellett több indiai befektetést is szeretne az ország távol-keleti területein, és a tárgyalások témája lesz az is, hogy a kétoldalú kereskedelmi elszámolásban minél nagyobb szerepet kapjanak a nemzeti devizák. Az együttműködést megkönnyíti, hogy a hónap elején megnyitották az orosz kereskedelmi és iparkamara indiai irodáját.

Az olaj mellett megugrott a műtrágya importja is Oroszországból.

Fotó: Biju boro / AFP



A kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke 2022-ben elérte a csúcsot jelentő 31 milliárd dollárt, és az idén a várakozások szerint már 50 milliárd dollár lesz. (Egy dollár 339,7 forint.)

Az energia mellett megugrott az indiai műtrágya-export is, és Oroszország bekerült India öt legnagyobb kereskedelmi partnere közé.

A fejlődés gyorsaságát mutatja, hogy a kétoldalú forgalomban eredetileg 2025-re akarták elérni a 30 milliárd dolláros értéket.

Szergej Katrinyin, az orosz kereskedelmi és iparkamara elnöke különösen nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy erősítsék a kis- és közepes vállalatok közötti együttműködést. A cél ennek érdekében a vám-, adó- és vízumrendszer liberalizálása, hatékony beruházásvédelmi mechanizmus megteremtése, a meglévő szállítási és logisztikai útvonalak hatékonyságának javítása és újak kialakítása; a légi közlekedés fejlesztése, beleértve az oroszországi régiókkal való együttműködést; a pénzügyi infrastruktúra fejlesztése és rendelkezésre állásának biztosítása; az adminisztratív akadályok és egyéb, a termékek piacra jutását korlátozó korlátozások megszüntetése.