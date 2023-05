Az utóbbi napokban elakadt az idén eddig kétségkívül nagy emelkedést mutató piaci teljesítmény. Technikailag is bőségesen lehetne magyarázatot találni, például az S&P 500 is a 4200 pontos masszív ellenállással küzd. Ugyanakkor sokkal inkább az lehet a háttérben, hogy az adósságplafon körüli tárgyalások nem igazán haladnak, a következő napokban ezért egyre fenyegetőbb lehet a nemfizetés kockázata. A piac tehát ideges.

Valamennyi szektort érinti ez a jelenség, de talán az energiaszektor az, amely kevésbé függ az árfolyamok szintjén e folyamatoktól. Az okokat hosszasan lehetne sorolni vagy boncolgatni, ám ami a leglátványosabb, hogy az utóbbi másfél hónapban azért kiszerettek a befektetők ebből a szektorból. Nem annyira meglepő tehát, hogy valamiféle rotáció is elkezdődött a piaci hangulatváltás közepette. Míg az elmúlt hetekben a tech papírok és a Nasdaq dominált, úgy egy esetleges rövid távú fordulatnál már az olajpapírokat lehet érdemes figyelni.

Ezt az olajárak is támogathatják, a WTI 67-68 dollár körül másodjára is fordulni tudott május elején, ezzel pedig egy jobb technikai képet próbál megalapozni. Látható, hogy az ötvennapos mozgóátlaggal küzd már a WTI, a korábbi 70–80 dolláros sávba is visszatérhet ezzel az olaj. Különösen annak függvényében szép ez a teljesítmény, hogy a dollár közben még erősödött is, az olaj tehát relatíve sokat tudott más devizákhoz képest javítani, forintban nézve már több mint 10 százalékos volt az erősödés.

Ebben a környezetben akár az Exxon, akár a Chevron technikai képe sokat javult, egy stabilabb olajár pedig a fundamentumoknak is értelemszerűen kedvező lenne. Az Exxon március végéhez hasonlóan pár napnyi mozgás után végül ismét a kétszáz napos mozgóátlaga fölé került, ezzel pedig megnyithatja a teret felfelé. Persze van honnan felpattanni a nagyobb visszacsúszások után, de technikailag például a ConocoPhillips is már a mozgóátlagok felett jár, vagyis több érdekes részvény is van a szektorban.

Nem érdemes tehát temetni a piacot a kockázatok árnyékában sem, mert lehet találni érdekes szektorokat vagy alszektorokat, amelyek egy esetleges rotáció nyertesei lehetnének a változó hangulatban. Ha tényleg nagyon rosszul alakulnának az adósságplafonról szóló tárgyalások, akkor az valamennyi részvényt igen negatívan érinthetné, ezt a kockázatot kiszűrni tehát nem könnyen lehet most a piacon.