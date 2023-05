Kolozsvár önkormányzata aláírta a helyi metróvonal tervezési és kivitelezési szerződését a török Gülermak, a francia Alstom és a román Arcada cégek alkotta konzorcium képviselőivel csütörtökön a kolozsvári városháza üvegtermében.

Fotó: Guillaume Souvant/ AFP

A román kormány több képviselője, többek között Nicolae Ciuca miniszterelnök, Lucian Bode belügyminiszter és Sorin Grindeanu szállításügyi miniszter is jelen volt az eseményen, mivel a beruházás finanszírozását jórészt az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében biztosítják.

Ciuca az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint az elmúlt harminc év legnagyobb értékű és jelentőségű beruházásának nevezte a kolozsvári metróvonal tervét. A kormányfő kiemelte, hogy Kolozsvár európai szinten is jegyzett város, és önkormányzatát követendő példaként állította a többi romániai önkormányzat elé.

A város élén álló Emil Boc polgármester elmondta, hogy

a metróépítés kétmilliárd eurós beruházást feltételez, a tervezési folyamat fél évet vesz igénybe, utána elkezdődhet az építkezés.

Emlékeztetett, hogy a PNRR előírásai szerint 2026. július 31-ig el kell készülnie az első kilenc megállónak, még ha nem is közlekedik köztük szerelvény. Boc közölte azt is, hogy a projekt 2031-ig folytatódik, amikorra meg kell épülnie mind a 19 megállónak, és műkőképesnek is kell lennie.

A polgármester arról is szólt, hogy a többéves építési időszakra a belvárost is érintő külön közlekedési tervet dolgoznak ki. A török Gülermak, a francia Alstom és a román Arcada alkotta konzorcium képviselői elmondták, hogy Dubajban már építettek metrót, és készek Kolozsváron is ugyanolyan minőségű munkát végezni.

A kolozsvári metróvonalat a konzorcium áfa nélkül 9,059 milliárd lejből (694 milliárd forint) tervezi és építi meg. Tavaly márciusban erre már a közbeszerzést is kiírták, ám

a határidőt többször is meg kellett hosszabbítani, majd az építőanyagok drágulása miatt a pénzügyi feltételeket is módosítani kellett.

A beruházás megrendelői azt követően voltak kénytelenek emelni a költségkeretet, hogy több, a területen nagy tapasztalattal rendelkező cég jelezte: az eredeti összegből nem valósítható meg a beruházás.

A metróvonal 21 kilométer hosszú lesz, és a főteret is érintve kelet–nyugat irányba szeli át a várost és az agglomerációt. Kolozsváron 14,7 kilométeren és a várostól nyugatra fekvő, mintegy negyvenezer lakost számláló Szászfenes területén 6,3 kilométeren halad a kolozsvári képviselő-testület által 2021. november végén elfogadott megvalósíthatósági tanulmány szerint.

A metrón másfél percenként háromvagonos szerelvények járnak majd, és 21 600 utast lesznek képesek szállítani óránként a 19 megálló között.

A megvalósíthatósági tanulmány szerint a finanszírozást a nagy infrastrukturális beruházások program, a szállítási operatív program és az országos helyreállítási terv révén európai uniós forrásokból, a szállításügyi tárcától származó kormányzati forrásokból, illetve Szászfenes és Kolozsvár önkormányzatának a saját forrásaiból biztosítják.

Az Alstom csütörtöki közleménye szerint a vállalat a projektben a rendszerintegrációért, a biztosítóberendezésekért és a távközlésért, valamint az áramellátásért, a pályamunkáért, a peronajtókért, a biztonsági és vezérlőközpontért, továbbá a kiberbiztonsági rendszer beszereléséért lesz felelős, ezért részesedése a projektből mintegy 400 millió euró lehet.

A közlemény hangsúlyozza, hogy az Alstom kulcsrakész metrórendszere vezető nélküli üzemet tesz lehetővé, a nagy kapacitású szolgáltatást támogató Urbalis CBTC (communications-based train control) technológiával, integrált irányítóközponttal, valamint a legmodernebb kiberbiztonsági felülettel rendelkezik. Románia első teljesen automatizált metróvonala energiahatékony módon üzemel majd, ezzel jelentősen hozzá fog járulni a zöldmobilitáshoz Kolozsvár egész területén.