Szombaton, reggel 9 órakor az összes mobiltelefon egyszerre fog megszólalni Horvátországban, a helyi katasztrófavédelem ugyanis ekkor küldi ki az első veszélyjelző SMS-eit. A hét végi tesztelés során minden készülékre érkezik majd egy tájékoztató szöveges üzenet, amely ezúttal egyelőre csak a rendszer indulásáról értesíti a tulajdonosokat.

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A jövőben a lakosok akkor kapnak a hatóságoktól vészjelző üzeneteket, ha földrengés, tűzvész, árvíz vagy esetleg viharveszély van a térségükben. A rendszer indulását a belügyminiszter jelentette be szerdán, sajtótájékoztatón. A tárcavezető elmondta, hogy az elmúlt évek természeti katasztrófáiból okulva döntöttek egy központi vészjelző rendszer kialakítása mellett, hiszen az időben érkező figyelmeztetések életet menthetnek. Davor Bozinovic hozzátette, hogy a telefonos rendszer mellett szükség esetén továbbra is működni fognak a hagyományos szirénák is.

Mindenki kap SMS-t, ha kéri, ha nem

A vészjelzések szolgáltatótól függetlenül minden telefonra megérkeznek majd, és a készülékek akkor is jelezni fognak, ha le lesznek némítva. Az üzenetek alapértelmezetten három nyelven, horvátul, angolul és németül lesznek kiküldve, de az országban tartózkodó turisták saját nyelvükön, többek között magyarul is megkapják.

Fotó: Oleg Elkov

Az SMS-eket közvetlenül a szolgáltatók küldik ki, ezért a katasztrófavédelemnek nincs szüksége telefonszámokra,

az értesítéseket anélkül is mindenki megkapja az adott térség adótornyaitól. A 7 millió euróba, azaz hozzávetőlegesen 2,6 milliárd forintba kerülő rendszer kialakítását a horvátok teljes egészében uniós forrásokból fedezték.

Sok a természeti katasztrófa

Délnyugati szomszédunkban az elmúlt években több földrengés is volt. A legsúlyosabb a közép-horvátországi Petrinja térségében hét emberéletet követelt, de a fővárosban is voltak halálos áldozatai egy korábbi földmozgásnak. A vészjelző rendszer mégis leginkább a nyaranta a tengerpart közelében gyakran előforduló tűzesetek alkalmával lehet a leghasznosabb.