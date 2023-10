Ismét légvédelmi riadó van Izraelben – erről a katonai parancsnokság és a helyi lapok is beszámoltak ottani idő szerint kora délután.

Újra szólnak a szirénák Izraelben. Fotó: Shutterstock

A szirénák ezúttal a zsidó állam északi részén szólaltak meg, Yiftah és Ramot Naftali városban. Közigazgatási egység szerint a Mevo’ot Hahermon regionális tanács az érintett, amely a Galileai-tenger északi partjától a libanoni határig és a Hermon-hegyig húzódik. Az északi körzethez mintegy tucat település tartozik. A hatóságok egyelőre nem adtak ki több részletet, az X-en azt írják, hogy vizsgálják a kialakult helyzetet. Konkrét rakétabecsapódásokról nem érkezett eddig hír, arról viszont igen, hogy

Libanon felől, tehát szintén az északi részen beszivárgások történtek izraeli területre.

A zsidó hadsereg egységei jelen vannak a helyszínen, a helyi lakosságot arra utasították, hogy zárkózzanak be az otthonaikba. Az itteni fegyveres cselekményekről szóló hírek igaznak bizonyultak, a libanoni határról lövöldözésekről és robbanásokról számolnak be a közösségi médiában. A Hezbollahhoz köthető Al-Manar állomás riportere közzétett egy videót, amelyben lövöldözés és több robbanás is hallható a dél-libanoni Dhayra falu közelében.

قصف مدفعي واشتباك بالرصاص عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب pic.twitter.com/7au8FLb1hv — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 9, 2023

Az izraeli védelmi erők jelentése szerint több fegyverest is likvidáltak. Jelenleg zajlik a terület átfésülése, a műveletet egy harci helikopter is segíti. Azonban már a gázai határ közelében is légiriadót rendelek el.

Közben meg nem erősített hírügynökségi információk szerint a gázai terrorszervezet, a Hamász által indított háborúban már 800-ra emelkedett az izraeli halálos áldozatok száma. Az egészségügyi minisztérium arról adott ki tájékoztatást, hogy hétfő délutánig 2506 sérültet szállítottak kórházba, közülük 23-an kritikus, 353-an pedig súlyos állapotban vannak.