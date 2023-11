Ursula von der Leyen: Izrael és Palesztina konfliktusára a két önálló állam a megoldás

Az izraeli-palesztin konfliktus középtávoli megoldása a kétállamiság, másképpen az önálló palesztin ország létrehozása – mondta többek között az Európai Bizottság (EB) elnöke, Ursula von der Leyen az Egyiptomban lett látogatása során.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság, illetve Abd el-Fattáh esz-Szíszi, Egyiőptom vezetője

Fotó: MTI

Az EB vezetője az egyiptomi elnökkel, Abd el-Fattáh esz-Szíszivel arról tárgyalt szombaton, hogy miként lehetne elkerülni, hogy a gázai övezet harcai eszkalálódjanak, és más területekre is átterjedjenek. Von der Leyen megítélése szerint ebben kulcsszerep jut Egyiptomnak, amely hangját a régió összes résztvevője nemcsak hallja, hanem meg is hallgatja.

Magyarországi lélegeztetőgépek is kerültek Gázába

El-Arísban járva az EB elnöke megtekintette a létrehozott humanitárius folyosót, amely az „életet jelenti Gázának”, és az (EU) is igyekszik a maximumot kihozni a folyosóból. Hangsúlyozta, hogy az EU a legnagyobb humanitárius adakozó, és a legmegbízhatóbb támogató, hiszen az elmúlt egy hónapban

megnégyszerezte a támogatási összegét, amely már 100 millió euró (37,9 milliárd forint) felett jár, ráadásul ehhez jön még a tagállamok által összeadott további 260 millió euró (98,6 milliárd forint).

Pluszban az EU nemcsak a humanitárius folyosó létrehozásában segédkezett, hanem az üzemeltetéshez is hozzájárul, és csak a mai nap során 15 repülőjáratot teljesített az övezetbe.

Az Európai Bizottság elnöke tárgyalás közben - holnap ugyanez lesz a program Jordániában Fotó: MTI

Von der Leyen kijelentette, hogy a humanitárius segélyek mértékének növekednie kell, ezért tárgyalnak például Ciprussal egy tengeri humanitárius folyosó létrehozásáról, amely technikai paramétereiről egyeztetnek jelenleg – ehhez az EU ugyancsak felkínálta a szakmai tudását. Emellett az egyiptomi segítőkhöz orvosi eszközök is érkeznek az európai tagállamokból, például:

Svédországból altatógépek

az Európai Unió magyar, német és holland vészhelyzeti raktáraiból pedig lélegeztetőgépek, oxigénkoncentrátorok és ultrahangos készülékek

Az Európai Unió hozzájárulásának részletezése után az EB elnöke áttért a politikai vonulatokra.

Szombaton Egyiptom, vasárnap Jordánia

Ursula von der Leyen kijelentette, hogy egyfelől a humanitárius segítség elengedhetetlen, ugyanakkor muszáj meggátolni azt is, hogy az erőszak kiterjedjen. Ennek érdekében a regionális körútját vasárnap Jordániában folytatja, ahol egyeztetni fog Abdullah királlyal, akinek szintén jelentős stabilitási képességet tulajdonít, és egyezik a véleményük is. Mindeközben az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell is intenzíven tárgyal a régió képviselőivel.

Miközben a ma szükségleteivel foglalkozunk, gondolnunk kell a holnapra is, arra, hogy az izraeliek és a palesztinok miként nyerhetik vissza a reményt. Erre a megoldás a két különálló ország

– mondta Von der Leyen, hozzátéve, hogy ennek létrejöttéhez szélesíteni kell a politikai látkört, továbbá elengedhetetlen hozzá a két nemzet megállapodása. Hozzátette: amikor eljön az idő, az Európai Unió kész támogatni ezt a folyamatot.