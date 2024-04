Az év első két hónapjában éves szinten 5,7 százalékos volt a GDP-növekedés Szerbiában. Az ipari termelés februárban éves szinten 8,4 százalékkal bővült, ami szintén jobb a vártnál. Elsősorban a feldolgozóipar teljesítménye hajtotta a növekedést, 8,9 százalékos bővüléssel. Tíz hónapig tartó csökkenést követően a külkereskedelem is növekedést mutat februárban, éves alapon. 2024 első két hónapjának adatai azt mutatják, a behozatal értékét 79,3 százalékban fedi a kivitel.

Egyre javulnak a szerb statisztikák

Fotó: GettyImages

Egy évvel korábban ez az arány 75,7 százalék volt, így tehát javul a külkereskedelmi mérleg is.

A külföldi beruházások értéke is növekedést mutat, az ország költségvetése pedig többletes.

A bérek is enyhén emelkedtek, miközben nőtt a kiskereskedelmi forgalom is. Februárban az is tovább csökkent éves alapon. A legfrissebb jegybanki előrejelzés szerint már májusban visszatérhet a 3 százalék, plusz-mínusz 1,5 százalékos sávba, amit korábban célként határoztak meg. Januárban 6,4, februárban 5,7 százalékos volt a pénzromlás üteme Szerbiában, míg az EU-ban 3,1 és 2,8 százalékos inflációt jegyeztek. Országos összehasonlításban egyedül a Romániában mértek magasabb inflációt a szerbiainál.

A nettó átlagbér februárban 95,836 dinárt tett ki, a medián 73,733 dinár volt országos szinten. Az ország devizatartalékai ugyanakkor csökkentek, éves szinten januárban 16,8 millió eurót tesz ki az apadás.