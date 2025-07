Az Amerikai Egyesült Államok atomfegyvereket szállított az Egyesült Királyságba

Védelmi elemzők és nyílt forráskódú adatok szerint július 16-án egy amerikai katonai repülőgép bekapcsolt transzponderrel – azonosítóját és helyzetét nyilvánosan láthatóvá téve – repült a Kirtland Légibázison található amerikai nukleáris fegyverraktárból az Egyesült Királyságban található Lakenheath város katonai repülőterére - írja a Bloomberg.

A legendás C-17-es repülőgép segítségével növelte az atomarzenált az Egyesült Államok Európában / Fotó: NurPhoto via AFP

A C-17-es repülésben az amerikai légierő Prime Nuclear Airlift Force egysége vett részt, amely nukleáris fegyvereket szállít, és nem repült át más nemzet területe felett – mondta William Alberque, a Pacific Forum európai székhelyű vezető munkatársa.

Az amerikai védelmi minisztérium költségvetési dokumentumai azt mutatják, hogy Lakenheathben már évek óta több millió dollár értékű „garancia” létesítmények – a Pentagon által a nukleáris fegyverek biztonságának leírására használt kifejezés – fejlesztése folyik.

A repülőgép által szállított fegyverek valószínűleg az új B61-12 termonukleáris bombák voltak,

amelyekkel a hidegháború óta először növelték az amerikai taktikai nukleáris fegyverek számát Európában.

Alberque szerint az, hogy bekapcsolva hagyták a repülő transzpondereit világos jelzés Oroszország számára, és arra utal, hogy az Egyesült Államok nem csökkenti nukleáris képességeit Európában. Sidharth Kaushal, a Királyi Egyesült Erők Intézetének vezető kutatója szerint

Az olyan képességek, mint a B61, hozzájárulhatnak Oroszország hadszíntéri szintű, nem stratégiai nukleáris fegyverekben meglévő jelentős előnyének letöréséhez.

A folyamat nem ma kezdődött

Az Egyesült Királyság a múlt hónapban bejelentette, hogy legalább egy tucat új, amerikai gyártmányú F-35A vadászgépet vásárol, amelyek képesek B61-12 atombombák hordozására. „Ismét nő a Királyi Légierő szerepe, először azóta, hogy az Egyesült Királyság a hidegháború után kivonta a forgalomból szuverén, légi indítású nukleáris fegyvereit” – áll a Védelmi Minisztérium dokumentumában.

A Bulletin of the Atomic Scientists szerint a B61-12 termonukleáris gravitációs bombák robbanófejjel rendelkeznek, amelynek hatótávolsága 0,3 és 50 kilotonna között állítható. Ezeket az F-35A vadászgépeken, valamint más amerikai és NATO repülőgépeken is lehet hordani.

A korábbi B61-es modelleknél sokkal pontosabbra tervezett, változó hatótávolságú bomba kisebb katonai célpontok és lakott központok ellen is bevethető.

Az amerikai nukleáris fegyverek, még azok is, amelyek más országok területén vannak, csak az Egyesült Államok elnökének közvetlen engedélyével vethetők be.