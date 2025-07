Lövöldözés Manhattanben, New York államban, több halott a Midtown Manhattan épületénél

Egy fegyveres legalább négy embert ölt meg, majd önmagával is végzett egy irodatoronyban, amelyben többek között a Blackstone Inc., a Rudin Management, a National Football League és a KPMG is található, órákig tartó káoszt és félelmet keltve Manhattan belvárosában hétfő este.

Fotó: Victor J. Blue

A Bloomberg hírügynökség arról számolt be, hogy a városi tisztviselők közlése szerint egy rendőr is meghalt a Park sugárút 345. szám alatti támadásban. Egy Blackstone-alkalmazott is meghalt, egy az ügyben tájékozott személy szerint. Több másik ember megsérült.

A feltételezett fegyveres holttestét a 33. emeleten találták meg, ahol a Rudin nevű, 100 éves ingatlancég található, amely jelentős irodaépületeket birtokol a városban. A Blackstone munkatársai közvetlenül alatta dolgoznak, ahol bútorokat toltak az ajtók elé, hogy elbarikádozzák magukat a támadás során.

Az incidens kaotikus jelenetet váltott ki Manhattan belvárosában, több tucat rendőrautó zárta le a környéket, és egy helikopter is felszállt a helyszínre. A hatóságok a lövöldözőt a 27 éves nevadai Shane Tamuraként azonosították. Hétfőn autóval érkezett New Yorkba, mielőtt átautózott az országon. Jessica Tisch rendőrfőkapitány egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a nyomozók próbálják kideríteni az indítékát.

Egy térfigyelő videón látható, hogy a fegyveres egy fekete BMW-t parkoltat le kétszer, majd puskával a kezében berontott az épületbe – mondta Tisch. Négy embert, köztük a rendőrt és egy biztonsági őrt lőttek le a hallban, mielőtt a gyanúsított a lifthez ment, ahol kiengedett egy nőt. Ezután felment a 33. emeletre, Rudin irodájába, ahol további lövéseket adott le, megölve egy nőt – közölték a hatóságok. Ezután magára fordította a fegyvert.

„A város gyászolja az ártatlanul elhunyt életeket” – mondta Tisch.

Ahogy a támadás híre elterjedt, más magántőke-társaságok és bankok alkalmazottai is elmondták, hogy aggódó szöveges üzeneteket és fényképeket cseréltek a Blackstone-nál dolgozó barátaikkal. Az egyik Blackstone-alkalmazott megosztott egy fotót, amelyen a mennyezethez közel egymásra halmozott kanapék láthatók barikádként. A cég két alkalmazottja azt mondta barátainak, hogy az irodai kamrában rejtőzködnek – állítják az üzeneteket kapók.