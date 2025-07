Halálos turistahajó-baleset történt a Dunán

Felborult egy turistákat szállító sétahajó a Duna-deltában hétfő este, négy utas, köztük egy gyermek életét vesztette - közölte a News.ro hírportál a Tulcea megyei sürgősségi helyzetek felügyelőségének (ISU) tájékoztatása alapján.

A balesetet szenvedett turistahajóról csak a mentőmellényt viselőknek sikerült önerőből partot érniük. / Fotó: AFP

A tragédia a Sulina-ágon a torkolathoz közeli Mosura-öbölben történt viharos időjárási körülmények közepette.

A 112-es segélyhívón érkezett bejelentés nyomán helyszínre érkező mentősök a felborult vízi jármű 14 utasa közül négyet eszméletlen állapotban találtak, újraélesztésük nem járt sikerrel.

A sétahajó utasai közül mentőmellényt viselő hat turistának sikerült önerőből partot érnie. A többiek kimentésében az ISU, a parti őrség, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM), a Tulcea megyei közlekedésrendészet és a kikötői kapitányság hajói vettek részt, de több helyi lakos is segédkezett a keresésben és mentésben - közölte az ISU Tulcea.

A mentőakciónak helyi idő szerint 22:30-kor vetettek véget, amikor a hatóságok meggyőződtek arról, hogy a sétahajó valamennyi utasát megtalálták.

A tíz túlélőt kórházba szállították, a hatóságok szerint egyikük sincs életveszélyben.

A Dunán 2019-ben is történt tagrikus turistahajó-baleset, akkor Magyarországon, a Margit-híd lábánál. Mint ismert, a Hableány hajót a Viking Sigyn szállodahajó maga alá gyűrte.A Hableány-ügyben több per is indult. Jurij C. ukrán kapitányt a bíróság öt és fél év fogházbüntetésre ítélte, amiért legázolta a Hableány sétahajót. A tragikus sorsú Hableány roncsait később felfedezték a roncsvadászok.