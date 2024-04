A Goggle, a Cohere és az Anthropic mellett, a Meta és az OpenAI is gőzerővel dolgozik új nyelvi modellek fejlesztésén. A Meta és az OpenAI vezetői ezen a héten jelentették be, hogy hamarosan új mesterséges intelligencia alkalmazásokat dobnak piacra. A Meta heteken belül megkezdi a Llama3 bevezetését, és tervei szerint olyan alkalmazásokba építi be, mint a WhatsApp és a Ray-Ban okosszemüvege. Az OpenAI szintén hamarosan érkező következő modellje pedig a GPT-5 lesz.

Fotó: Shutterstock

Az új modellek újdonsága abban áll, hogy már nemcsak beszélni tudnak, hanem - ahogy Brad Lightcap, az OpenAI operatív igazgatója elmondta - , akár érvelni vagy tervezni is.

A technológiai vállalatok egyre bonyolultabb feladatokra képes mesterséges intelligencia modellek megalkotásán dolgoznak. A gyorsuló fejlesztési versenyben olyan bonyolult szotfvereket, chatbotokat hoznak létre, amelyek megközelítik az emberi szintű képességeket is.

A Meta vezető kutatója, Yann LeCun szerint egy fejlettebb mesterséges intelligencia modell

keresi a lehetséges válaszokat, megtervezi a cselekvések sorrendjét, és felállít egy mentális modellt arról, hogy cselekvéseinek milyen hatása lesz.

Ez olyan feladatok megoldásában mutatkozna meg, mint például egy utazás megtervezése és reptéri vagy szállodai foglalás lebonyolítása - írta a Financial Times