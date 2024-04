Már a legnépszerűbb szemüvegmárkába is beköltözik a mesterséges intelligencia

A régóta várt mesterségesintelligencia-funkciók, amelyek néhány felhasználó számára december óta elérhetőek voltak, a jövő hónaptól kezdve széles körben is megjelennek a Meta Ray Ban márkájú okosszemüvegeiben – számolt be róla a New York Times. A Meta Ray Ban okosszemüvege első ránézésre nem sokban különbözik egy márkás napszemüvegtől, ám ez csak a látszat. A New York Times nemrégiben tesztelte is az okosszemüveget, lényegében átfogó képet adva a Meta termékéhez használható eszköz tényleges tudásáról.

A Meta okosszemüvegeit 2023 októberében kezdték forgalmazni

Fotó: AFP

A mesterségesintelligencia-funkciók magukban foglalják bizonyos állatok és gyümölcsök megtekintésével történő azonosítását, valamint korlátozott nyelvi fordítást angol, spanyol, olasz, német és francia nyelvekre. Ez áldás a Meta Ray-Ban tulajdonosoknak, mert

eddig a Meta okosszemüvege nem tudta teljesen egészében teljesíteni azt, amire szánták,

és az már a tesztekből is kiderült, akkor bizonyul jó választásnak, ha (egyelőre legalábbis) hajlandóak vagyunk lejjebb adni az elvárásokból.

A szemüveghez már egy nagyon korlátozott mesterségesintelligencia.funkció tartozik, de ez alapvetően a Siri jelenleg még kevésbé hasznos verziója. Használható telefonálásra vagy fényképek készítésére, de sok másra nem alkalmas.

A Meta Ray-Ban okosszemüvegét 2023 októberében jelentette be a Meta Connect konferencián. A rendezvénynek két régi-új eszköz volt a középpontjában: a Meta és a Ray-Ban közös fejlesztésű okosszemüvege, valamint a cég új generációs VR-headsetje, a Quest 3.

Zuckerberg úgy jellemezte a termékeket, mint amelyek egyesítik a virtuális és a valós világot, és kiemelte, hogy ebben a mesterséges intelligencia központi szerepet fog kapni.

A Meta Ray-Ban okosszemüveghez a felhasználók már 2023 októbertől hozzájuthattak 499 dollárért, Európában pedig 550 eurótól indul az ára.

A Facebook alapítójának nagy tervei vannak az eszközzel. Még meg sem jelent, amikor már arról volt szó, Zuckerberg éveken belül mindenkire ráadná a virtuális szemüveget. A vállalattól kiszivárgott ütemterv szerint 2024-ben, 2026-ban és 2028-ban fognak újabb modelleket a piacra dobni, és mindegyik egyre több funkcióval lesz majd felruházva. Ebből a 2024-re vonatkozó rész teljesült, mert bár tavaly hozzá lehetett jutni, teljes körűen használni csak idén tavasztól lehet.