Jelentős létszámleépítést jelentett be szerdán a Whirlpool háztartási gépgyártó. Az amerikai multinacionális vállalat globálisan csaknem 1000 fővel csökkenti alkalmazotti létszámát – számolt be róla a Reuters. A cég közleménye emlékeztetett, hogy idén márciusban egyszer már csökkentette létszámot, a most bejelentett második hullám május elejére várható.

Létszámot csökkent a Whirlpool: ezer dolgozótól köszönnek el / Fotó: Shutterstock

A Whirlpool célja az, hogy az idén akár 400 millió dollárt is lefaragjon a költségeiből, erről a vállalat pénzügyi igazgatója, Jim Peters beszélt korábban a Wall Street Journalnak. Hozzátette, hogy a vállalat negyedéves eredménye ugyan felülmúlta az elemzői várakozásokat, de elmarad a 2023-as év azonos időszakának eredményétől.

A cég közleményéből kiderült, hogy a létszámcsökkentési tervei mellett 2024-ben nagyjából 50 millió dollárnyi szerkezetátalakítási költséggel számol. A vállalatnak tavaly globálisan csaknem 59 ezer alkalmazottja volt. A Whirlpool szerdán közzétett beszámolója alapján az idei első negyedéves nettó árbevétele 3,4 százalékkal, 4,49 milliárd dollárra (mintegy 1600 milliárd forint) csökkent.

A vállalat részvényeinek árfolyama a meghosszabbított kereskedésben nagyjából 1,7 százalékkal emelkedett.

A Whirlpool Magyarországon is jelen van, több márkaboltja is van hazánkban. Itthon is számos háztartási gépe elérhető a kereskedelmi forgalomban, többek között indukciós főzőlapok is.