Észak-Korea bekeményített: nem tűri a feszültségkeltést a térségben

Phenjan felszólította az Egyesült Államokat és szövetségeseit, köztük több európai országot, hogy ne szítsák tovább a feszültséget az ázsiai–csendes-óceáni térségben – számolt be róla az MTI az észak-koreai állami hírügynökségre hivatkozva. Az ottani külügyminisztérium szerint a nyugati államok katonai beavatkozásokat hajtanak végre az ENSZ által kivetett szankciók megsértése ürügyén a térségben.

Kim Dzsongun: a védelmi ipari vállalatoknak garantálniuk kell a Koreai Néphadsereg háborús felkészülését / Fotó: AFP

Figyelmeztették Németországot, Franciaországot, az Egyesült Királyságot, Ausztráliát, Új-Zélandot és Kanadát, hogy „azonnal hagyjanak föl a feszültséget és bizonytalanságot keltő provokációkkal”.

A nyugati országoknak el kellene gondolkodniuk azon, hogy politikájukkal esztelenül és vakon követik az Egyesült Államokat, ezzel saját érdekeiknek ártanak

– idézték a kelet-ázsiai állam minisztériumának közleményét. Hozzátették: Phenjan meg fogja tenni a megfelelő lépéseket az állam szuverenitásának és biztonságának védelméért.

Közben a Sputnik International portál hétfőn arról írt: Kim Dzsongun, az észak-koreai ország vezetője többször is hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok a NATO ázsiai változatának létrehozását tervezi, regionális blokkokat és szövetségeket alakít ki, mindez pedig rontja a térség biztonságát.

Kim Dzsongun arról is beszélt, hogy a védelmi ipari vállalatoknak garantálniuk kell a Koreai Néphadsereg háborús felkészülését anyagilag és technikailag is. Az észak-koreai vezető a beszámoló szerint meglátogatott egy lőfegyvergyártó vállalatot, és megvizsgálta az új 240 mm-es MRLS rakétarendszer gyártását is.

Korábban a Világgazdaság beszámolt arról, hogy Dél-Korea több nagykövetségén is fokozták a terrorkészültséget, a szöuli hírszerzés ugyanis északi terrortámadástól tart. A tájékoztatás szerint a készültséget az ötfokozatú veszélyjelző skála harmadik szintjéről negyedikre, figyelmeztetésről riasztásra emelték. Észak-Korea rendre tagadja a vádakat.

Phenjan több jelt is mutatott arra, hogy készen áll háborúzni, nemrég egy nukleáris ellencsapást szimulált, melynek során egy új irányítórendszert is teszteltek. A tesztet maga az észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun vezette.