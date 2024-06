Rendkívüli: irgalmatlan vámot vet ki Brüsszel a kínai autókra, a BYD is köztük van

Elektromos autók: Brüsszel nem csak a kínai gyártókat, de az európaiakat is megrövidítheti Ha az az amerikai ösvényre lép, és magas importvámot vezet be a kínai elektromos autókra, akkor Kína cserébe hasonlóan cselekedhet. Azaz a nagy, európai autógyártók is megszenvedhetik a kereskedelmi összefeszülést, főként a Renault, amely bevételének negyedét a távol-keleti államban szerzi. A kínai elektromos autók egy éve az értékesítés tizedét tették ki az európai közös piacon.