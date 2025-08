A Marvel idén lezárta az ötödik nagy fázisát és új fejezetet nyitott a filmek és sorozatok világában, a Marvel Filmes Univerzumban (Marvel Cinematic Universe, MCU). Kritikus szakaszhoz ért a Marvel, ugyanis a 2019-es Bosszúállók: Végjátékig szinte töretlen volt a sikere, és több milliárd dollárnyi profitot termelt nem csak a Marvelnek, hanem a Disneynek is. A Covid természetesen az MCU terveit is rendesen szétzilálta, és úgy tűnt, a szuperhős-stúdió nem fog tudni talpra állni a negyedik és ötödik fázis útkeresése után, de most nagyon úgy tűnik, hogy eljöhet a Marvel reneszánsz, még ha nem is fog akkorát szólni, mint korábban.

Korai temetni a szuperhősöket, eljöhet még a Marvel reneszánsza – a stúdió nagy durranásra készül / Fotó: 7e Art/Marvel Studios / Photo12 via AFP

Zilált időszakon van túl a Marvel

Idén összesen három filmet küldött a mozikba a Marvel, melyek már félig az új szellemiség fényében készültek: bár Kevin Feige vezető producer, és a stúdió vezetője csak most ismerte el, hogy a negyedik és ötödik fázis alatt, azaz 2021 és 2025 között rossz stratégiát követtek, és a mennyiséget a minőség elé helyezték. Ez a ráeszmélés természetesen nem most történt meg, ugyanis az idén megjelen Amerika Kapitány: Szép új világ és a Mennydörgők* is átestek jelentős utóforgatásokon, melyek nagy valószínűséggel a stratégiaváltás miatt történtek.

Az átláthatóság kedvéért: ez a két fázis alatt, tehát négy éven belül a Marvel 13 filmet és 14 sorozatot jelentett meg – az első három fázisban 11 év alatt jelent meg 23 film, és néhány olyan sorozat, melyek ma már nem feltétlenül képzik részét az MCU-nak. Tehát a Marvel szinte egyharmadnyi idő alatt több mint fele annyi mozifilmet készített, melyek súlya alatt meg is roskadt a stúdió. Nem csoda, hogy többségükben főleg a CGI minőségét és a kapkodó cselekményeket kritizálták.

Nem segítette a Marvel helyzetét az sem, hogy menet közben új főellenséget kellett találni a hősöknek,

ugyanis eredetileg a Jonathan Majors által játszott Kang, a Hódító ellen vonult volna fel a Bosszúállók új csapata, de a színész körül kialakult botrány miatt kénytelenek voltak más ellenlábast találni, aki végül nem más lett, mint a már régóta várt Victor von Doom. Kevin Feige állítása szerint már Majors botránya előtt ráeszméltek, hogy Thanos után Kang nem elég nagy falat a Bosszúállóknak, de valószínűleg a színész ellen felhozott vádak segítettek ebben a döntésben.