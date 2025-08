Zelenszkij Munkácsra is elküldte a selyemzsinórt, terjed a drónok háborúja, hullnak a fejek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök demonstrálja, hogy fellép a korrupció ellen, miután az elmúlt hetekben tüntetéseket és nyugati szövetségesei rosszallását vonta magára az antikorrupciós szervezet központosítására tett, azóta visszavont átalakításával. Szombat éjjel rendeletet tett közzé, amelyben felmentett több köztisztviselőt, aki érintett a hadianyag-beszerzéssel kapcsolatos legújabb korrupciós ügyben.

A korrupció ellen tüntettek a hetekben Kijevben, Zelenszkij elnök most azt demonstrálja, hogy könyörtelenül lecsap rá / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Két nappal a felháborodást keltő jogszabály parlamenti átalakítása után, szombaton jelentették be, hogy túlárazott drónbeszerzések során csúszópénzeket zsebre tett tisztviselőket lepleztek le. Egy hivatalban levő parlamenti képviselőről, két helyi tisztségviselőről és a nemzeti gárda több tagjáról szóltak az akkori hírek.

Szombati keltezésűek az új rendeletek, amelyekben Zelenszkij felmentette tisztségéből

Szerhij Hajdajt, a munkácsi állami közigazgatási hivatal vezetőjét

és Andrij Jurcsenkót, a Luhanszk megyei rubizsnei városi katonai közigazgatási hivatal vezetőjét – adta hírül az MTI.

Drónok harca a parlamentben, a Nemzeti Gárdában és az orosz fronton

Az ügyben érintett parlamenti képviselő kormánypárti.

Olekszij Kuznyecov tagságát Zelenszkij Nép Szolgája pártjában a vizsgálat idejére felfüggesztik – ezt David Aramija, a párt frakcióvezetője közölte a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

A belügyminiszter, Ihor Klimenko tájékoztatása szerint nyomozás folyik a Nemzeti Gárdán belül is. Maga Zelenszkij könyörtelennek mutatta magát szombati Telegram-bejegyzésében:

Zéró tolerancia kell a korrupcióval szemben, csapatmunka a korrupció leleplezésére és igazságos ítélet

– írta.

A napokban orosz energialétesítmények elleni támadásokkal azért azt is demonstrálta Kijev, hogy ha ferde úton is szerezték be őket, a drónokra nagy szükség van és sikerrel vethetők be.

Az Európai Bizottság javaslatában az unió új hétéves költségvetésében eurószázmilliárdokat juttatna Ukrajnának, amelynek gyorsított uniós tagfelvételét sürgeti, és egyúttal az uniós pénzek megvédését ígéri, mégpedig úgy, hogy a döntéseket a kifizetésekről a maga kezébe összpontosítaná.