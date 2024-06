Autópálya-építés helyett hatalmas mennyiségű fegyvert vásárol Románia

Románia 54 dél-koreai gyártmányú K9 önjáró tarack vásárlását tervezi. A fegyverekre több mint egymilliárd dollárt költhet Bukarest.

A dél-koreai védelmi miniszter, Sin Vonszik a jövő hónapban személyesen látogathat Romániába, hogy a vásárlást és a védelmi együttműködést megtárgyalja a Ciolacu-kormánnyal

– írta az Adevarul.ro. A K9 tarackokat a Hanwha Aerospace gyárthatja. A szerződés aláírása az utolsó szakaszában jár.

Az 54 tarack mellett 36 darab lőszerszállító, illetve a fegyverekhez való lőszer is az üzlet része.

A romániai Honvédelmi Minisztérium még tavaly nyáron írta ki a pályázatot a fegyverek beszerzésére, a kiírásnak pedig egyedül a Hanwha Aerospace felelt meg.

A K9 tarackok hatótávolsága 54 kilométer, és rendkívül gyorsan bevethetők. Amikor Észak-Korea megtámadott minket, nagyon hatékonyak voltak

– erről a Hanwha vezető tüzérségi kutatója, Heo Manjung beszélt román újságíróknak.

A K9 tarackot „koreai mennydörgésként” is ismerik. A fegyver akár 67 kilométer per órás sebességre is képes, és a kialakítása lehetővé teszi, hogy bármilyen éghajlaton bevethető legyen.