Nukleáris reneszánsz és pénzügyi valóság – miből finanszírozhatja Kelet-Európa az atomerőmű-építéseket?

Fotó: Paks II



Brüsszel kezében a kulcs

Tervek tehát vannak bőven, a befektetési-finanszírozási döntések azonban egyelőre váratnak magukra.

A konkrét kivitelezés megindulása attól függ, hogy Brüsszel mikor ad zöld utat a 2028–34-es fejlesztési forrásoknak, amit valószínűleg csak jövő nyáron hagynak jóvá.

Közben azért minden ország különböző úton-módon próbálkozik. Lengyelország egy úgynevezett „különbözeti megállapodást” szeretne, Románia megvizsgálja a zöldkötvények kibocsátásának lehetőségét. Csehország előrébb tart, a gazdasági miniszterhelyettes szerint a kormány belátta, hogy „nincs versenyképes ajánlat, a költségek 90 százalékát az államnak kell kifizetnie, hitelből”.

A projekteket az egyre növekvő költségek és késések hátráltatják.

Szlovákiában például a mohi erőműben egy új blokk építése 10 évet késett, és a projekt végül az eredetileg tervezett duplájába került.

Branislav Strycek, a legnagyobb szlovákiai közszolgáltató vezérigazgatója szerint „az áram 15 évig igen olcsó volt, így senki sem fektetett be az ágazatba.”

Konkrét kivitelezés tehát a szlovákiai mellett csak idehaza van. A Paks II. Atomerőművet a Roszatom építi, döntően orosz hitelből.

A beruházásokat egyébként nem csak a forráshiány lassítja. A szakemberhiány ugyanúgy probléma, nem is beszélve a kivitelezőkapacitás szűkösségéről. Így tehát – még ha a projektek zöldutat is kapnak – akkor sem várható, hogy a régió néhány éven belül „atomközponttá” váljon, ugyanakkor a most még csak papíron létező tervek megvalósulásához nélkülözhetetlen lépcsőt „ugornának meg” az egyes tagországok.