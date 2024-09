Döbbenetes megállapítást tett a német kutatóintézet: zsákutcában vagyunk

Az Ifo Intézet most megjelent kutatása előtt napokkal jelentette be a Volkswagen, hogy olyannyira visszaesett a megrendelésállománya az elmúlt időszakban, hogy kénytelen lesz több gyárat is bezárni Németországban, ami azzal járhat együtt, hogy több ezer embertől is megválik. A német gazdaság bajait jól példázza, hogy a wolfsburgi székhelyű konszern 87 éves történetében sohasem fordult elő, hogy saját hazájában zárjon be gyárat.

Arról pedig, hogy mi folyik Németországban manapság, itt írtunk a Volkswagen bejelentése kapcsán.