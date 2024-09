Gazdasági katasztrófa, ami Németországban történik

Politika válság van kibontakozóban

A válságot csak tetézi Németországban, hogy nő a társadalmi elégedetlenség a jelzőlámpa-koalícióval szemen. Bár a keleti tartományokban soha nem volt népszerű az Olaf Scholz fémjelezte politikai vonal, arra azonban hónapokkal ezelőtt talán senki nem számított, hogy akkorát nyer a botrányoktól hangos AfD, mint ahogy hétvégén történt.

Szászországban és Türingiában 30 százalék fölött végzett a párt, utóbbi egyúttal azért is volt történelmi, mert a második világháború óta szélsőjobboldali pártnak nem sikerült választásokat nyerni Németországban.

A kormánykoalíció rendkívüli népszerűtlenségét mutatja, hogy a három párt (FDP, SPD és Zöldek) összesen 10,6 százalékot kapott Türingiában, harmadannyit, mint a győztes AfD. Persze Scholzék országosan sokkal jobban állnak, de a 31 százalékos össztámogatottság még mindig kevés lenne a győzelemhez. Mindenesetre most egy évük van arra, hogy valamit visszahozzanak az erodálódó népszerűségükből, ehhez pedig mindenképpen magára kell találnia a német gazdaságnak.

Magyarország határozott érdeke a német gazdaság begyógyulása

Magyarország számára egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz a német gazdasággal, annál is inkább, mert az idei év egyik nagy tanulsága, hogy a magyar gazdaság teljesítménye még mindig nagyban függ attól, hogy mi történik Németországban.

A magyar exportvezérelt modellnek ugyanis kulcsfontosságú, hogy a külső kereslet mielőbb helyreálljon. Ha a következő hónapokban erre még nem is számíthatunk, jövőre már nagyobb eséllyel. Ráadásul ekkor már lesznek új kapacitások is, hiszen a BMW vagy a CATL új gyártósorai is hadrendbe állnak.